Не лише для краси. Навіщо роблять чашки із подвійними стінками

Стакани та чашки з подвійного скла стають все популярнішими. Вони не лише цікаво виглядають, але й мають низку практичних переваг.

"Телеграф" розповідає, чому чашка з подвійного скла може стати хорошим вибором. По-перше — це красиво: між склом виробники розміщують різноманітний декор — блискучі зірочки, сухоцвіти тощо, також інколи роблять подвійне скло у вигляді ведмедика.

Чашка з сухоцвітами

Крім того, напій у такій чашці виглядає дуже цікаво. Створюється враження, ніби він "літає".

Проте головне призначення подвійних стінок у покращеній теплоізоляції. Завдяки їй напій довше зберігає температуру.

Через подвійні стінки зовнішня сторона чашки чи стакану не нагрівається. Вона прохолодна, навіть якщо напій всередині максимально гарячий. Це робить пиття з чашки комфортнішим, адже захищає від неприємних відчуттів та опіків.

Як доглядати за посудом з подвійного скла

Щоб чашки та стакани з подвійного скла слугували якомога довше, за ними треба правильно доглядати. Мити їх краще вручну, щоб на них не виникли подряпини. Для миття краще обирати м'які губки та делікатні засоби — тоді поверхня залишиться прозорою. Крім того, важливо слідкувати, щоб такий посуд не піддавався різкому перепаду температур — це може призвести до утворення тріщин у склі.

