На ній жили греки: історія однієї центральної вулиці Одеси, з якої почалась забудова міста

Грецька вулиця розташована в історичній частині Одеси й має давнє походження. Вона неодноразово змінювала назву та зберегла багато старих будівель.

Вона вважається найстарішою у місті та з перших років існування була пов’язана з грецькою громадою і торгівлею. Детальніше про неї написав "Телеграф".

Чим відома Грецька вулиця Одеси

Вона починається від Канатної вулиці, проходить через Грецьку площу та тягнеться до Преображенської вулиці і Соборної площі. Саме тут формувався один із перших районів міста.

Перші згадки про Грецьку вулицю датуються 1817 роком. Назву вона отримала через велику грецьку громаду, яка тут мешкала. У 1920 році вулицю перейменували на честь Карла Лібкнехта, але під час окупації Одеси їй повернули історичну назву. Після війни вулицю знову перейменували, а у 1993 році остаточно повернули назву — Грецька.

Поселення греків існували на цій території ще до взяття Хаджибея. За даними одеського краєзнавця Олега Губаря, на місці сучасного будинку №30 працювала кав’ярня грека Симона Аспорідіса. Під час штурму Хаджибея власник тимчасово залишив місто, а згодом повернувся і продовжив роботу свого закладу.

Будинок, розташований на місці кав'ярні Аспорідіса. Фото: Wikipedia

На розі Грецької та Європейської вулиць розташований житловий будинок №32 — один із найстаріших у місті. Саме з цієї ділянки починалася забудова Одеси. У XIX столітті Грецьку вулицю вважали однією з найжвавіших: тут жили грецькі підприємці, працювали торгові лавки, перукарні, бакалійні та м’ясні магазини.

Найстаріший будинок на вулиці. Фото: Wikipedia

Архітектура вулиці

Сьогодні на вулиці збереглося багато інших пам’яток архітектури. Серед них — прибуткові будинки Маврокордато №21 та №25, один з яких має найдовший балкон у Європі.

Прибутковий будинок Маврокордато №21. Фото: Wikipedia

Прибутковий будинок Маврокордато №25. Фото: Wikipedia

На розі з вулицею віцеадмірала Жукова розташована будівля Скетінг-Рингу 1874 року, де нині працює Одеський обласний академічний російський драматичний театр.

Одеський обласний академічний російський драматичний театр. Фото: Wikipedia

На початку Грецької вулиці розташований Строгановський міст, відомий також як Грецький. Його будували з 1853 по 1863 роки за проєктом архітектора Гонсіоровського. Міст назвали на честь генерал-губернатора Олександра Строганова.

Строгановський міст. Фото: Vgorode

Також на вулиці знаходяться будівля Одеського облікового банку, зведена у 1906 році, та Палац Абази, побудований у 1856–1858 роках. Нині у палаці працює Музей західного і східного мистецтва.

Одеський обліковий банк. Фото: Wikipedia

Частина історичних будівель не збереглася. Під час Другої світової війни були зруйновані торгові будинки Бродського та братів Петрококкіно. Після війни на їхньому місці звели житловий будинок, на перших поверхах якого й досі працюють магазини.

