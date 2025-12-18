Де в Європі краще медицина, соціалка та погода: відповідь українки може здивувати (відео)

У деяких позиціях Україна виграє

Українська блогерка, яка прожила деякий час у двох європейських країнах, проаналізувала якість послуг та життя в них та порівняла з Україною. Йтиметься про Іспанію та Німеччину.

Що потрібно знати:

У медицині високу оцінку отримали платні послуги в Іспанії

Соціальну систему Німеччини блогер назвала однією з найсильніших

Найгірший клімат — у Німеччині

Відповідне відео було опубліковано на сторінці mrs.faustova у TikTok. Дівчина розділила свою думку про країни на категорії і за кожною з них оцінила.

Медицина

За словами блогера, в Іспанії безкоштовна медицина хороша. Багато її знайомих відвідували лікарів і навіть народжували дітей у цій країні.

"Але для мене платна (медицина, — Ред.) — Топова. Дуже зручний додаток і потрапити до лікаря можна хоч наступного дня", — каже автор ролика.

А у Німеччині ситуація інша. Дівчині довелося чекати чотири місяці, щоби потрапити до лікаря на терміновий прийом.

"Сама медицина хороша. Мене просто напружувало, що я плачу великі гроші й не можу потрапити до лікаря", — додала вона.

Державна медицина в Україні, на думку дівчини, просто кошмар. Вона пояснює це тим, що призначають багато аналізів, які не потрібні:

"Але я користувалася приватною (медициною, — Ред.) і була дуже задоволена. Але, на жаль, якщо ти серйозно хворієш в Україні, тобі доведеться віддати велику суму за лікування. А в Німеччині чи Іспанії це вилікують абсолютно безкоштовно".

Оцінки:

Іспанія — 8/10

Німеччина — 6/10

Україна — 8/10

Соціальна допомога

Автор оцінює соціальну систему як найкращу.

"Соціалка — космос. Можна жити багато років і не працювати, як це роблять багато родин. Але, на жаль, вона робить людей залежною від системи. А ті, хто працює, віддають дуже багато державі".

В Іспанії є допомога, але набагато менше. А в Україні, як каже блогер, соціалки майже немає.

"Тому всі українці знають, що розраховувати нема на що. Тому ми багато працюємо".

Оцінки:

Іспанія — 5/10

Німеччина — 10/10

Україна — 1/10

Погода

В Іспанії, за словами блогера, для неї ідеальна погода – сонце та тепло.

А от у Німеччині, навпаки, дощі та сірість.

"250 днів без сонця. Половина емігрантів у депресії саме через клімат", — розповідає блогер.

В Україні для неї була також ідеальна погода. Єдиний мінус — довга зима, і в три аси на вулиці вже темно.

Оцінки:

Іспанія — 9/10

Німеччина — 4/10

Україна — 7/10

