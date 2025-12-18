Де в Європі краще медицина, соціалка та погода: відповідь українки може здивувати (відео)
У деяких позиціях Україна виграє
Українська блогерка, яка прожила деякий час у двох європейських країнах, проаналізувала якість послуг та життя в них та порівняла з Україною. Йтиметься про Іспанію та Німеччину.
Що потрібно знати:
- У медицині високу оцінку отримали платні послуги в Іспанії
- Соціальну систему Німеччини блогер назвала однією з найсильніших
- Найгірший клімат — у Німеччині
Відповідне відео було опубліковано на сторінці mrs.faustova у TikTok. Дівчина розділила свою думку про країни на категорії і за кожною з них оцінила.
Медицина
За словами блогера, в Іспанії безкоштовна медицина хороша. Багато її знайомих відвідували лікарів і навіть народжували дітей у цій країні.
"Але для мене платна (медицина, — Ред.) — Топова. Дуже зручний додаток і потрапити до лікаря можна хоч наступного дня", — каже автор ролика.
А у Німеччині ситуація інша. Дівчині довелося чекати чотири місяці, щоби потрапити до лікаря на терміновий прийом.
"Сама медицина хороша. Мене просто напружувало, що я плачу великі гроші й не можу потрапити до лікаря", — додала вона.
Державна медицина в Україні, на думку дівчини, просто кошмар. Вона пояснює це тим, що призначають багато аналізів, які не потрібні:
"Але я користувалася приватною (медициною, — Ред.) і була дуже задоволена. Але, на жаль, якщо ти серйозно хворієш в Україні, тобі доведеться віддати велику суму за лікування. А в Німеччині чи Іспанії це вилікують абсолютно безкоштовно".
Оцінки:
- Іспанія — 8/10
- Німеччина — 6/10
- Україна — 8/10
Соціальна допомога
Автор оцінює соціальну систему як найкращу.
"Соціалка — космос. Можна жити багато років і не працювати, як це роблять багато родин. Але, на жаль, вона робить людей залежною від системи. А ті, хто працює, віддають дуже багато державі".
В Іспанії є допомога, але набагато менше. А в Україні, як каже блогер, соціалки майже немає.
"Тому всі українці знають, що розраховувати нема на що. Тому ми багато працюємо".
Оцінки:
- Іспанія — 5/10
- Німеччина — 10/10
- Україна — 1/10
Погода
В Іспанії, за словами блогера, для неї ідеальна погода – сонце та тепло.
А от у Німеччині, навпаки, дощі та сірість.
"250 днів без сонця. Половина емігрантів у депресії саме через клімат", — розповідає блогер.
В Україні для неї була також ідеальна погода. Єдиний мінус — довга зима, і в три аси на вулиці вже темно.
Оцінки:
- Іспанія — 9/10
- Німеччина — 4/10
- Україна — 7/10
