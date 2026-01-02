Немає дискримінації та багато вакансій: українка розповіла, де комфортніше жити в Європі (фото)

Ця країна має перевагу не лише в кліматі

Українка розповіла про свій досвід життя в Хорватії та назвала причини, чому вважає цю країну зручною для переїзду. Вона поділилася власними спостереженнями про умови життя та ставлення місцевих жителів.

Свою розповідь дівчина опублікувала у відео на акаунті "gurmanka_in_hr" в TikTok. Там вона пояснила, чому радить розглядати Хорватію для життя.

За її словами, однією з головних переваг є ставлення до українців. Місцеві жителі сприймають їх спокійно і без упереджень, як людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Українка зазначила, що за весь час проживання майже не стикалася з дискримінацією. Особливо доброзичливими, за її спостереженнями, є люди старшого віку. Вона пояснила це тим, що багато хто з них сам пережив війну та складні періоди в минулому, тому ставиться з розумінням.

Ще одним плюсом українка назвала клімат. За її словами, він м’який і приємний для життя, особливо у порівнянні з іншими європейськими країнами.

Також вона звернула увагу на наявність роботи. У Хорватії, за її словами, є багато вакансій, переважно некваліфікованих, але роботу можна знайти як у сезон, так і поза ним.

Окремо дівчина згадала про житло. Вона зазначила, що на узбережжі ціни високі, однак у на сході Хорватії оренда і навіть купівля будинків може бути значно доступнішою.

