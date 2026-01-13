Львів ще більше завалить снігом: коли знову прогнозуються суттєві опади

Місцями снігу може намести до двох сантиметрів

У Львові негода наробила біди й знову повертається у місто. Найближчими днями можливі суттєві опади у вигляді снігу. Він може знову вплинути на ситуацію в місті.

До снігопаду містянам варто готуватись в ніч на 15 січня, хоча опади почнуть йти пізнього вечора 14 січня. Таким прогнозом поділився ресурс Ventusky.

За даними, сніг у Львові розпочнеться близько 20:00 у середу, 14 січня. У цей час очікується до 0,3 мм опадів. Ближче до ночі 14 січня опади посиляться. За попередніми даними, може випасти приблизно 0,5 мм снігу. Вулиці та тротуари поступово вкриватиме новий шар опадів.

Сніг накриває Львів у вечірні години середи. Фото: Ventusky

У ніч на четвер, 15 січня, інтенсивність снігу дещо зменшиться, адже передбачається близько 0,3 мм опадів. Однак тішитись зарано. Уже зранку сніговий покрив у місті може зрости до двох сантиметрів.

Сніговий покрив у місті вночі та вранці четверга. Фото: Ventusky

Удень четверга сніг почне слабшати. За прогнозом, опади поступово відходитимуть від міста вже з обіду.

Опади, ймовірно, зменшать інтенсивність в обід 15 січня

Однак синоптичні радари можуть змінюватися, тому актуальну інформацію про погоду краще перевіряти в Укргідрометцентрі.

