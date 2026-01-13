Ці два типи будинків втратять тепло першими: де найхолодніше у блекаут

Експерт сказала, хто є у списку

В Україні очікують найважчий опалювальний сезон через удари РФ по енергетиці. Через це у більшості житлових будинків зникло тепло та світло. Найшвидше проблеми з теплом можуть виникнути у високих панельних будинках.

За словами експерта у сфері житлово-комунального господарства Кристини Ненно, яка дала коментар "Телеграфу", будинки на 16 і 9 поверхів із панелей охолоджуються значно швидше за інші.

Панельки

Вона пояснила, що найшвидше охолоджуються 16-поверхові панельні будинки типу БПС. Такі будівлі є, зокрема, на масиві "Колібріс" біля кола Леся Курбаса та Гната Юри, а також на перехресті вулиць Миколи Руденка і Зодчих у Києві. Після них тепло почнуть втрачати дев’ятиповерхові панельні будинки, а найдовше протримаються п’ятиповерхові "хрущовки".

