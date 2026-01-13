Эти два типа домов потеряют тепло первыми: где холоднее всего во время блэкаута

Эксперт сказала, кто есть в списке

В Украине ожидают самый тяжелый отопительный сезон из-за ударов РФ по энергетике. Из-за этого в большинстве жилых домов исчезло тепло и свет. Скорее всего, проблемы с теплом могут возникнуть в высоких панельных домах.

По словам эксперта в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристины Ненно, которая дала комментарий "Телеграфу", дома на 16 и 9 этажей из панелей охлаждаются значительно быстрее других.

Панельки

Она объяснила, что быстрее всего охлаждаются 16-этажные панельные дома типа БПС. Такие здания есть, в частности, на массиве "Колибрис" возле круга Леся Курбаса и Гната Юры, а также на перекрестке улиц Николая Руденко и Зодчих в Киеве. После них тепло начнут терять девятиэтажные панельные дома, а дольше всего продержатся пятиэтажные "хрущевки".

