Інженери СРСР вкрали тепло з квартир. Як Держбуд "зекономив" на комфорті мешканців

Такі будинки потребують багато утеплювача

Радянські цегляні будинки мали досить тонкі стіни, особливо в ділянці батарей, що сильно вплинуло на здатність квартир затримувати тепло. Адже подекуди стіни робили на 13 см вужчими, ніж треба.

Важливо знати:

Цегляні будинки в СРСР будували за нормами Держбуду

Є багатоповерхівки, де товщина стіни складає 25 см

Такі будинки потребують більшої кількості утеплювача, ніж зі стінами в 51 см

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, Лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков. За його словами, стандартна товщина стін цегляних будинків становить 51 см.

Однак в СРСР будували будинки й з 38 см, а подекуди навіть 25 см. Це сталось через те, що радянські інженери та архітектори вирішили "сховати" батареї у стіні під підвіконням. Таким чином, від 38 см і так тонкої стіни, забрали ще 13 см. Утворені кишеньки створили досить велику проблему для утримання тепла.

Адже чим тонша стіна, тим швидше приміщення остигає. Для будинків з такими тонкими стінами наразі треба більше утеплювача, аби квартира хоч трохи довше утримували тепло.

"Таким чином будемо мати 38 см, під підвіконням 25, де батарея. Там хочете ви якісь декоративний елемент поставити, для того, щоб батарея не виглядала, а можна і хай виглядає. І таким чином ми мали стіну в тому місці 25 см", — каже Юнаков.

Цегляний будинок СРСР

Цікаво, що тонкі стіни в 25 см вписувались у норми радянського Держдбуду. Бо за будівництва багатоповерхівки інженери отримували стандарти та норми використання матеріалів. До прикладу, строго була регламентована кількість цегли, цементу, бетону та металу. Якщо будинок витрачав більше, ніж треба, проєкт передивлялись та вирішували питання.

Проте будинки зі стінами в 25 см чудово вписувались у норми, каже Юнаков. Так і утворились цегляні багатоповерхівки, в яких досить холодно взимку.

