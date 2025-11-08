Епоха "халтури". Чому будинки, збудовані під 91-й рік, найхолодніші та неякісні

Криза СРСР: У пізні роки Радянського Союзу нестача матеріалів та комплектуючих призвела до повсюдної "халтури" і ще гіршої герметичності будівель

Побудовані багатоповерхівки на заході Радянського Союзу й досі викликають чимало питань. Тоді комплектуючих катастрофічно не вистачало, але оберти будівництва ніхто не збавляв.

Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков.

Що треба знати:

За кілька років до розпаду СРСР у деякі квартири навіть нормальні батареї не ставили

Були будинки, де й шпалери перестали клеїти

Як розповідає архітектор, побудовані в СРСР квартири загалом викликають питання. Адже є будинки, де товщина стін подекуди становить 25 см, хоча повинна сягати хоча б 38, а краще 51 см.

Панельний будинок

Однак вже на заході Союзу до 1991 року будівництво багатоповерхівок стало ще гіршим. Не вистала матеріалів, комлектуючих, будинки буквально створювали з того, що було. Так з'явились квартири, де замість радіаторів, тобто батарей, просто шматок зігнутої в гармошку труби. Теж стосувалось й шпалер, в якийсь момент їх просто переслати клеїти.

"Одним словом почалась справжня халтура. Квартири без батарей та шпалер", — каже Юнаков.

Відсутність нормальної батареї робила квартири досить холодними, адже система нагрівання просто по трубі не покривала достатньою мірою обсяги приміщень. Однак такі квартири все одно давали людям і вони там жили, прилаштовуючись.

