Епоха "халтури". Чому будинки, збудовані під 91-й рік, найхолодніші та неякісні
-
-
Криза СРСР: У пізні роки Радянського Союзу нестача матеріалів та комплектуючих призвела до повсюдної "халтури" і ще гіршої герметичності будівель
Побудовані багатоповерхівки на заході Радянського Союзу й досі викликають чимало питань. Тоді комплектуючих катастрофічно не вистачало, але оберти будівництва ніхто не збавляв.
Про це "Телеграфу" розповів заслужений архітектор України, лауреат державної премії України в галузі архітектури (2003), член-кореспондент Академії архітектури України, професор Сергій Юнаков.
Як розповідає архітектор, побудовані в СРСР квартири загалом викликають питання. Адже є будинки, де товщина стін подекуди становить 25 см, хоча повинна сягати хоча б 38, а краще 51 см.
Однак вже на заході Союзу до 1991 року будівництво багатоповерхівок стало ще гіршим. Не вистала матеріалів, комлектуючих, будинки буквально створювали з того, що було. Так з'явились квартири, де замість радіаторів, тобто батарей, просто шматок зігнутої в гармошку труби. Теж стосувалось й шпалер, в якийсь момент їх просто переслати клеїти.
"Одним словом почалась справжня халтура. Квартири без батарей та шпалер", — каже Юнаков.
Відсутність нормальної батареї робила квартири досить холодними, адже система нагрівання просто по трубі не покривала достатньою мірою обсяги приміщень. Однак такі квартири все одно давали людям і вони там жили, прилаштовуючись.
