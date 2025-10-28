"Укрзалізниця" - це треш". Українка розбурхала мережу поїздкою до Відня (відео)

Прямий рейс не доставив у потрібну точку

Подорож поїздом "Укрзалізниці" сполученням Київ-Відень має проходити з організованими пересадками та без додаткових витрат, адже це прямий рейс. Однак українка розповіла про неочікуваний та неприємний нюанс.

Відповідне відео жінка поширила у Тік-Ток. За її словами, квиток на прямий рейс коштував понад 4400 грн. Поїзд відправлявся з Києва та мав прибути у Відень, Угорщина, однак цього не сталось.

Як розповідає українка, поїзд Київ-Відень — це фактично два вагони, які у Чопі чіпляють до відповідного поїзда. Так і сталось, однак далі ці вагони не доїхали до Відня. Вони зупинились о 4 ранку у селі Захонь та чекали наступного поїзда. Але він не прибув, тому у пасажирів напрямку Київ-Відень було два варіанти: або бігти на перон на електричку, або чекати ще 6 годин іншого поїзда.

Авторка відео побігла на електричку, яка зачинила двері буквально після того, як вона вбігла у вагон. Чомусь електричка не чекала пасажирів, яким запропонували пересадку, тому чимало людей не встигти. Відбувалось це все о 4 ранку. Далі жінка вже своїми силами доїхала до Відня, але питання до УЗ в неї залишились. За словами пасажирки, вона написали скаргу та чекає відповіді.

У коментарях користувачі ділились схожими ситуаціями та розповідали, що таке в поїзді Київ-Відень трапляється досить часто. Хоча бувають випадки, коли пересадку на електричку провідники не пропонують, а треба чекати по 6-8 год наступного поїзда.

