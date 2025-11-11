Нема світла - не біда. Як "Інтерсіті" доставляють до станції під час відключень (відео)

"Укрзалізниця" здивувала українців способом вирішення проблеми

Поїзди "Укрзалізниці" продовжують курсувати навіть під час відключень світла. У мережі вже показали, як з цього положення виходить "Інтерсіті", який їздить виключно завдяки електриці.

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. На ньому показали, як "Інтерсіті" №720 Київ-Харків прибуває на станцію.

На відео видно, що новий поїзд тягне старенький тепловоз. Адже під час російських обстрілів досить часто стаються повні відключення світла, які неможливо швидко відновити, а поїздам треба якось курсувати. Особливо велика проблема відключення світла для "Інтерсіті", які їздять на електриці. Однак УЗ знайшла вихід з ситуації.

Чимало українців у коментарях здивував такий спосіб допомоги, адже більшість не розуміли навіщо УЗ роками зберігає старі тепловози. От тепер вони згодились. Українці в мережі дякували залізничникам та надихались, наголошуючи, що наш народ незламний.

