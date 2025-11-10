Укрзалізниця запустила нову фішку: що таке Гранатомед і як він збільшує ціну квитка (фото)

Пасажири оцінили новинку від УЗ, але розкритикували активацію за замовчуванням

Укрзалізниця запустила нову послугу при онлайн-купівлі квитків — Гранатомед. Цей новий чайний набір активно обговорюють в мережі. Знайшли в нього і недоліки.

Побачити, чи доданий Гаранатомед до вашого квитка можна внизу, поруч із постіллю. Вартість послуги становить 45 грн, і 10 грн від суми перераховуються на підтримку Збройних Сил України. Повзунок активний, тож за бажанням можна відмовитися від нього. Також, придбати Гранатомед можна за наявності у провідників.

Де знаходиться Гранатомед при придбанні квитків онлайн

Що таке Гранатомед від Укрзалізниці

Це невеликий фірмовий набір із чаєм, цукром та мармеладом-серденьком, запакований у брендоване пакування з теплим компліментом від перевізника.

Гранатомед - що входить, окрім чаю

Багатьом пасажирам ця ідея сподобалась: люди хвалять смачний мармелад та приємний формат підтримки армії. У соцмережах з’являються дописи про те, що набір створює настрій у дорозі й навіть може стати сувеніром.

Смачно, гарно, з гумором - описують Гранатомед від УЗ

Втім, не обійшлося без критики. Частина користувачів обурена тим, що послуга активована за замовчуванням — це може створювати незручності старшим пасажирам, які не завжди помічають додатковий рядок у додатку чи знають, що повзунок потрібно вимкнути.

Гранатомед додають за замовчуванням - це викликало критику

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Укрзалізниці запустили нові плацкартні вагони. Вони здивували українців своєю зручністю.