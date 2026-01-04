В Україні неможливо купити квитки на низку рейсів Укрзалізниці: що сталося і коли відкриють продаж

Укрзалізниця змінює низку маршрутів з міркувань безпеки

Укрзалізниця оголосила про призупинення продажу квитків на низку потягів. Причиною стала необхідність коригування розкладу руху через ускладнення на пошкодженій росіянами Фастівській залізничній ділянці. Квитки на внутрішні рейси можна буде придбати 8 січня з 08:00, а на міжнародні – з 09:00.

Продаж квитків на деякі рейси після 21 січня відкриється після коригування розкладу руху. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом Фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування, ми вносимо необхідні корективи до графіка руху поїздів", — йдеться в повідомленні.

Вказано, що нові розклади будуть складені до кінця доби 7 січня. Продаж квитків планується відкрити зранку 8 січня: внутрішні рейси – з 08:00, міжнародні рейси – з 09:00.

"За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня. До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці", — додали в пресслужбі.

Знищення вокзалу в Фастові

Як повідомляв "Телеграф", в наслідок російської атаки в ніч на 6 грудня вокзал у Фастові Київської області, був зруйнований вщент. Окрім самого вокзалу, знищена також адміністративна будівля. Залізничники всього за кілька годин відновили рух поїздів через станцію Фастів та облаштували мобільні пункти з продажу квитків.

Вокзал у Фастові. Фото Національна поліція України

