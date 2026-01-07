Посадіть ці 10 "щасливих" квітів для удачі в 2026
Які квіти приносять удачу, що потрібно посадити, щоб у 2026 році ваш будинок обходило стороною горе та бідність.
Є квіти, які за різними повір’ями реально приносять до будинку щастя та удачу. Назвемо 10 рослин, які у 2026 році обов’язково забезпечать ваше житло атмосферою добра та благополуччя.
Примітно, що багато хто з них відрізняється невибагливістю і не вимагатиме від вас надмірних зусиль, зате принесуть море позитивних емоцій.
1 — Чорнобривці (Tagetes)
Яскраві золотаві чорнобривці символізують багатство та оптимізм. Вважається, що вони відганяють негативну енергію і приносять успіх у будинок.
2 — Жасмин (Jasminum)
Жасмин – ароматна квітка, що асоціюється з любов’ю, процвітанням та духовним спокоєм, і вона користується великою популярністю у садівників завдяки своїй красі та символізму.
3 — Хризантема (Chrysanthemum spp.)
Хризантеми, відомі як символ довголіття і багатства, є популярною квіткою в багатьох культурах, особливо в Азії, як квітка, що приваблює успіх.
4 — Орхідея (Orchidaceae)
Орхідеї символізують родючість, достаток та розкіш. Вважається, що додавання орхідей до саду або домашнього декору приваблює красу та елегантність.
5 — Півонія (Paeonia)
Півонії асоціюються з романтикою, процвітанням та честю. У практиці фен-шуй вони мають особливо хорошу енергетику.
6 — Соняшник (Helianthus)
Соняшник завдяки своєму сонячному характеру символізує щастя, життєву силу та достаток, що робить його ідеальним засобом підвищення рівня енергії у вашому саду.
7 — Лотос (Nelumbo nucifera)
Лотос, священна квітка у багатьох культурах, є символом чистоти, просвітлення та процвітання.
8 — Лаванда (Lavandula)
Лаванда, відома своїм заспокійливим ароматом, також символізує удачу та процвітання. Крім того, вона приваблює у ваш сад корисних комах-запилювачів.
9 — Гібіскус (Hibiscus rosa-sinensis)
У китайській культурі гібіскус асоціюється з багатством і славою. Яскраві та соковиті квіти привносять тропічний колорит у сади та позитивну атмосферу до будинків.
10 — Цинія (Zinnia spp.) або Майори
У вікторіанську епоху цинії цінувалися як символи вічної прихильності та дружби. Вважалося, що їх яскраві кольори приваблюють позитивну енергію та процвітання.
