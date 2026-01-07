Посадіть ці 10 "щасливих" квітів для удачі в 2026

Які квіти приносять удачу, що потрібно посадити, щоб у 2026 році ваш будинок обходило стороною горе та бідність.

Є квіти, які за різними повір’ями реально приносять до будинку щастя та удачу. Назвемо 10 рослин, які у 2026 році обов’язково забезпечать ваше житло атмосферою добра та благополуччя.

Примітно, що багато хто з них відрізняється невибагливістю і не вимагатиме від вас надмірних зусиль, зате принесуть море позитивних емоцій.

1 — Чорнобривці (Tagetes)

Яскраві золотаві чорнобривці символізують багатство та оптимізм. Вважається, що вони відганяють негативну енергію і приносять успіх у будинок.

Чорнобривці дуже любили наші бабусі — і не дарма

2 — Жасмин (Jasminum)

Жасмин – ароматна квітка, що асоціюється з любов’ю, процвітанням та духовним спокоєм, і вона користується великою популярністю у садівників завдяки своїй красі та символізму.

3 — Хризантема (Chrysanthemum spp.)

Хризантеми, відомі як символ довголіття і багатства, є популярною квіткою в багатьох культурах, особливо в Азії, як квітка, що приваблює успіх.

Хризантеми бувають різних кольорів, прості у догляді та довго стоять як букет

4 — Орхідея (Orchidaceae)

Орхідеї символізують родючість, достаток та розкіш. Вважається, що додавання орхідей до саду або домашнього декору приваблює красу та елегантність.

Орхідеї зазвичай цвітуть лише раз на рік, але квіти тримаються довго

5 — Півонія (Paeonia)

Півонії асоціюються з романтикою, процвітанням та честю. У практиці фен-шуй вони мають особливо хорошу енергетику.

Півонії — весняні улюбленці дівчат

6 — Соняшник (Helianthus)

Соняшник завдяки своєму сонячному характеру символізує щастя, життєву силу та достаток, що робить його ідеальним засобом підвищення рівня енергії у вашому саду.

Найбільш життєрадісна та сонцелюбна рослина

7 — Лотос (Nelumbo nucifera)

Лотос, священна квітка у багатьох культурах, є символом чистоти, просвітлення та процвітання.

В Україні лотос поки вважається екзотикою, хоча не такий вже й складний у вирощуванні

8 — Лаванда (Lavandula)

Лаванда, відома своїм заспокійливим ароматом, також символізує удачу та процвітання. Крім того, вона приваблює у ваш сад корисних комах-запилювачів.

9 — Гібіскус (Hibiscus rosa-sinensis)

У китайській культурі гібіскус асоціюється з багатством і славою. Яскраві та соковиті квіти привносять тропічний колорит у сади та позитивну атмосферу до будинків.

Гібіскус ще називають "китайська троянда"

10 — Цинія (Zinnia spp.) або Майори

У вікторіанську епоху цинії цінувалися як символи вічної прихильності та дружби. Вважалося, що їх яскраві кольори приваблюють позитивну енергію та процвітання.

Цінії у народі відомі як "майори". Фото: pixabay.com

