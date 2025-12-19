Цей стрітфуд можна спробувати лише в Дніпрі. В чому його секрет (відео)

Ця страва підкорила серця багатьох

У Дніпрі можна скуштувати легендарний бурум — стрітфуд, який важко знайти в іншому місті. Цю "вірменську шаурму" роблять у закладі Monami.

Своїми враженнями від дегустації поділився ресторатор та фудблогер Міша Кацурін. Власник Monami переїхав в Україну з Алжиру.

Бурум

Бурум — це вірменська страва, яку часто називають "вірменською шаурмою", тому що начинку в обох випадках загортають у тонкий лаваш. Однак бурум відрізняється від шаурми особливим маринадом м'яса та великою кількістю сиру. Також до начинки входять м'ясо (найчастіше курка), зелень та соуси.

Бурум полюбляють багато жителів міста

В Monami в лаваш додають сир з зеленню та бринзу, далі йдуть скибочки помідорів. Зверху кладуть чималу кількість курячого м'яса та заливають все білим соусом. Після цього бурум загортають та обсмажують на грилі. Вартість такого варіанту — 160 гривень.

Основне, що відрізняє бурум з Дніпра від шаурми — велика кількість сиру. Через нього та соус страва має вершковий смак, а також саме вони є секретом її соковитості.

Це шаурма з сиром, сиром, сиром і з м'ясом, хоча його тут теж багато, — поділився враженнями Кацурін

Бурум, як і шаурма, виникла дуже давно. У тонкий коржик з борошна загортали м'ясо, запечене на вогні. Таку страву було зручно брати із собою (наприклад тим, хто пас худобу), а їсти можна без ложок чи виделок.

