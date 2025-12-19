Рус

Цей стрітфуд можна спробувати лише в Дніпрі. В чому його секрет (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зимовий Дніпро та бурум Новина оновлена 19 грудня 2025, 14:11
Зимовий Дніпро та бурум. Фото Колаж "Телеграф"

Ця страва підкорила серця багатьох

У Дніпрі можна скуштувати легендарний бурум — стрітфуд, який важко знайти в іншому місті. Цю "вірменську шаурму" роблять у закладі Monami.

Своїми враженнями від дегустації поділився ресторатор та фудблогер Міша Кацурін. Власник Monami переїхав в Україну з Алжиру.

Бурум, Дніпро
Бурум

Бурум — це вірменська страва, яку часто називають "вірменською шаурмою", тому що начинку в обох випадках загортають у тонкий лаваш. Однак бурум відрізняється від шаурми особливим маринадом м'яса та великою кількістю сиру. Також до начинки входять м'ясо (найчастіше курка), зелень та соуси.

Бурум, вірменська страва
Бурум полюбляють багато жителів міста

В Monami в лаваш додають сир з зеленню та бринзу, далі йдуть скибочки помідорів. Зверху кладуть чималу кількість курячого м'яса та заливають все білим соусом. Після цього бурум загортають та обсмажують на грилі. Вартість такого варіанту — 160 гривень.

Основне, що відрізняє бурум з Дніпра від шаурми — велика кількість сиру. Через нього та соус страва має вершковий смак, а також саме вони є секретом її соковитості.

Це шаурма з сиром, сиром, сиром і з м'ясом, хоча його тут теж багато, — поділився враженнями Кацурін

Бурум, як і шаурма, виникла дуже давно. У тонкий коржик з борошна загортали м'ясо, запечене на вогні. Таку страву було зручно брати із собою (наприклад тим, хто пас худобу), а їсти можна без ложок чи виделок.

Раніше "Телеграф" розповідав про улюблені страви президента України Володимира Зеленського. Він невибагливий у їжі, їсть м’ясо, рибу, салати. Також Зеленський дуже полюбляє шаурму.

Теги:
#Дніпро #Їжа