Старий Новий рік 14 січня: листівки та душевні привітання для Facebook, Viber, Telegram

Цього святкового дня привітайте рідних теплими словами

Цього дня, 14 січня, в Україні відзначається незвичайне свято – Старий Новий рік. Ця традиція триває з 1918 року, коли було проведено календарну реформу. І це чудова нагода зібратися з близькими людьми за святковим столом та обмінятися теплими привітаннями.

А якщо немає можливості привітати рідних особисто, можна написати миле повідомлення з листівкою та теплими словами у Facebook, Viber, Telegram. "Телеграф" підготував красиві картинки та поздоровлення своїми словами, щоб ви могли привітати родичів та друзів зі святом Старого Нового року.

Листівки та привітання зі Старим Новим роком

Зі Старим Новим роком! Якщо на 1 січня щось не встигнули чи не загадали, сьогодні — ідеальний шанс все виправити. Нехай цей рік буде легким та принесе лише добрі новини!

***

Вітаю! Нехай цей день буде по-справжньому затишним та спокійним у колі найближчих. Бажаю, щоб святковий настрій залишився з тобою якомога довше, а все задумане обов’язково збулося.

Ось і настав фінальний акорд свят. Бажаю увійти до робочих ритмів з повним запасом сил і відмінним настроєм. Нехай весь рік мине так само яскраво, як ці канікули!

***

Зі Старим Новим роком тебе! Нехай у хаті завжди буде тепло, у справах – порядок, а на душі – спокійно. Бажаю величезного щастя та якнайбільше приводів для щирої посмішки.

Вітаю із цим добрим святом! Нехай цей рік стане для тебе особливим та принесе багато крутих можливостей. Головне — вір у себе, і нехай удача завжди буде на твоїй стороні.

***

Кажуть, що у Старий Новий рік трапляються дива. Я щиро бажаю тобі, щоб все найзаповітніше збулося саме зараз. Нехай рік буде щедрим на радість, здоров’я та кохання!

Ну, що, фінальний ривок? Зі Старим Новим роком! Бажаю прожити цей день весело, залишити всі турботи в минулому і з завтрашнього дня розпочати новий, успішний розділ свого життя.

***

Вітаю! Це наш останній шанс загадати бажання і нарешті почати виконувати обіцянки, дані собі 1 січня. Нехай цей рік буде сповнений енергії та по-справжньому класних подій.

Зі Старим Новим роком! Тепер він настав остаточно і безповоротно. Бажаю, щоб щастя цього року було вдвічі більше, якщо вже у нас два Нові роки.

***

Від щирого серця вітаю! Найголовніше — будьте здорові та бережіть себе та своїх близьких. Нехай у вашому домі завжди панує мир, гармонія, затишок та достаток.

Зі святом! Бажаю, щоб цей рік подарував тобі море натхнення та нових ідей. Нехай кожен день приносить маленьку перемогу та на крок наближає до великої мрії.

***

Зі Старим Новим роком! Нехай усе старе і непотрібне залишиться позаду, а попереду чекає лише світле та радісне. Щастя тобі, любові та величезного щастя у всіх починаннях!

