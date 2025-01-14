Старий Новий рік 14 січня: барвисті картинки і листівки для привітання рідних та друзів

Сьогодні привітайте близьких зі Старим Новим роком

Цього дня, 14 січня, українці мають традицію відзначати Старий Новий рік і вітати один одного зі святом теплими словами. Виявляється, Старий Новий рік — це світське, а не церковне свято, тому воно не прив’язане до церковного календаря і як і раніше відзначається 14 січня.

Традиція відзначати так званий Старий Новий рік з’явилася на початку ХХ століття і пов’язана з переходом деяких країн з юліанського календаря на григоріанський. В Україні цей перехід стався 16 лютого 1918 року за старим юліанським календарем, і цей день за новим григоріанським календарем став одразу 1 березня.

Згодом, через різницю календарів у 13 днів з’явилася традиція відзначати не лише Новий рік 1 січня, а й Старий Новий рік (тобто Новий рік за старим стилем) 14 січня.

Оскільки ця дата не пов’язана новоюліанським церковним календарем, перехід на який Православна церква України здійснила у вересні 2023 року, то свято Старого Нового року не зсувається. Тож у 2025 році українці традиційно зустрічають Старий Новий рік у ніч із 13 на 14 січня.

Це свято — чудова нагода привітати близьких, поділитися теплими словами та побажаннями. "Телеграф" підготував яскраву добірку листівок та картинок, щоб ви могли привітати родичів та друзів зі Старим Новим роком 2025 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.