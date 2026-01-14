Короткі привітання у прозі, листівки та картинки на старий Новий рік

Саме час привітати близьких зі святом

Цього дня, 14 січня, в Україні відзначається незвичайне свято – Старий Новий рік. Він не прив’язаний до церковного календаря і відзначається з 1918 року, коли влада провела реформу і перевела календар на 13 днів уперед, зробивши Новий рік 1 січня.

Цього дня українці за старим звичаєм вітають один одного зі Старим Новим роком. "Телеграф" підготував короткі привітання у прозі, листівки та картинки, щоб ви могли надіслати близьким у соцмережах та месенджерах.

Привітання та листівки зі старим Новим роком

Зі Старим Новим роком! Нехай цей вечір буде тихим та затишним, а все задумане на свята обов’язково виповниться цього року.

***

Вітаю! Старий Новий рік — чудова нагода ще раз загадати те, що не встигли в новорічну ніч. Нехай цей рік приносить лише добрі звістки.

Ну що, проводимо свята гарно? Нехай все погане залишиться у минулому, а попереду чекають лише світлі моменти та круті можливості.

***

Зі Старим Новим роком тебе! Бажаю, щоб сил та драйву вистачило на всі грандіозні плани, які ти будуєш. Нехай удача завжди буде поряд.

Вітаю із другим Новим роком! Головне — міцного здоров’я та спокою на душі, а решта додасться. Нехай удома завжди буде тепло.

***

Зі святом! Бажаю, щоб цей "контрольний" Новий рік остаточно закріпив твоє щастя. Нехай кожен день приносить привід для щирої посмішки.

Зі Старим Новим роком! Тепер свята точно закінчилися, тож вриваємося у справи з новими силами. Успіхів тобі у всіх починаннях!

***

Нехай цей вечір буде трохи чарівним і по-справжньому добрим. Бажаю, щоб цього року збувалися навіть найсміливіші мрії. Вітаю!

Лови вітання зі Старим Новим роком! Нехай життя буде яскравим, як святкові вогні, і легким, як перший сніг. Всього тобі найсвітлішого!

***

Зі святом! Бажаю гармонії в сім’ї і більше часу на тих, хто тобі дорогий. Нехай цей рік стане тобі особливим і дуже вдалим.

Вітаю! Нехай у справах супроводжує успіх, а в серці завжди буде місце для радості. Бажаю, щоб Старий Новий рік залишив лише добрі спогади.

***

Зі Старим Новим роком! Любіть, мрійте та насолоджуйтесь кожним моментом. Нехай цей рік буде сповнений тепла та приємних сюрпризів.

