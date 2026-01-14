Старый Новый год 14 января: открытки и душевные поздравления для Facebook, Viber, Telegram

В этот праздничный день поздравьте родных теплыми словами

В этот день, 14 января, в Украине отмечается необычный праздник — Старый Новый год. Эта традиция тянется с 1918 года, когда была проведена календарная реформа. И это чудесный повод собраться с близкими людьми за праздничным столом и обменяться теплыми поздравлениями.

А если нет возможности поздравить родных лично, можно написать милое сообщение с открыткой и теплыми словами в Facebook, Viber, Telegram. "Телеграф" подготовил красивые картинки и поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить родственников и друзей с праздником Старого Нового года.

Открытки и поздравления со Старым Новым годом

Со Старым Новым годом! Если на 1 января что-то не успелось или не загадалось, сегодня — идеальный шанс всё исправить. Пусть этот год будет легким и принесет только добрые новости!

***

Поздравляю! Пусть этот вечер будет по-настоящему уютным и спокойным в кругу самых близких. Желаю, чтобы праздничное настроение осталось с тобой подольше, а всё задуманное обязательно сбылось.

Вот и наступил финальный аккорд праздников. Желаю войти в рабочие ритмы с полным запасом сил и отличным настроением. Пусть весь год пройдет так же ярко, как эти каникулы!

***

Со Старым Новым годом тебя! Пусть в доме всегда будет тепло, в делах — порядок, а на душе — спокойно. Желаю огромного счастья и как можно больше поводов для искренней улыбки.

Поздравляю с этим добрым праздником! Пусть этот год станет для тебя особенным и принесет много крутых возможностей. Главное — верь в себя, и пусть удача всегда будет на твоей стороне.

***

Говорят, что в Старый Новый год случаются чудеса. Я искренне желаю тебе, чтобы всё самое заветное исполнилось именно сейчас. Пусть год будет щедрым на радость, здоровье и любовь!

Ну что, финальный рывок? Со Старым Новым годом! Желаю пережить этот вечер весело, оставить все заботы в прошлом и с завтрашнего дня начать новую, успешную главу своей жизни.

***

Поздравляю! Это наш последний шанс загадать желание и наконец-то начать выполнять обещания, данные себе 1 января. Пусть этот год будет полон энергии и по-настоящему классных событий.

Со Старым Новым годом! Теперь-то он точно наступил окончательно и бесповоротно. Желаю, чтобы счастья в этом году было в два раза больше, раз уж у нас два Новых года.

***

От души поздравляю! Самое главное — будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Пусть в вашем доме всегда царит мир, гармония, уют и достаток.

С праздником! Желаю, чтобы этот год подарил тебе море вдохновения и новых идей. Пусть каждый день приносит маленькую победу и на шаг приближает к большой мечте.

***

Со Старым Новым годом! Пусть всё старое и ненужное останется позади, а впереди ждет только светлое и радостное. Счастья тебе, любви и огромного везения во всех начинаниях!

