Щоб 2026 рік був успішним і багатим: сприятливі дати для прибирання ялинки після свят
Після прибирання в будинку потрібно залишити деякі "новорічні" атрибути
За новим церковним календарем період різдвяних свят змістився на два тижні назад. А значить і прибирати новорічний декор та ялинку з дому доведеться раніше, ніж зазвичай. Нумерологи називають найсприятливіші дати, коли потрібно прибирати ялинку, щоб 2026 був успішним і багатим
"Телеграф" розповість, у які дати найкраще прибирати і виносити з дому новорічну ялинку.
Календар сприятливих дат
Згідно з нумерологічними розрахунками на цей рік, вибір дня для розбирання ялинки може задати вектор на весь сезон, пише сайт numerologist.com. Існують сприятливі дні для того, щоб винести новорічне дерево з дому.
- 7 січня — День "Чистого листа". Забираючи ялинку цього дня, ви завершуєте старий етап життя та звільняєте місце для нових ідей.
- 14 січня — Енергія достатку. Цей день підійде для розбору ялинки, тому що ви "запечатаєте" енергію достатку у домі.
- 16 січня — Грошовий магніт. Ця дата вважається однією з найсильніших для залучення багатства.
- 18 січня — Успіх у справах. Вважається, що збирання ялинки в цей день дає заряд бадьорості, який допоможе не "вигоріти" цілий рік.
- 22 січня — Гармонія та любов. Якщо ви хочете, щоб у будинку було більше гармонії та кохання, варто дочекатися цієї дати.
Пам’ятайте, що попереду Китайський Новий рік, і саме з нього стартує рік того самого Червоного Вогняного Коня. Щоб не "гасити" енергію руху та процвітання, яку принесла ялинка, потрібно залишити в інтер’єрі вдома щось червоне чи блискуче.
