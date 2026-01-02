Щоб 2026 рік був успішним і багатим: сприятливі дати для прибирання ялинки після свят

Після прибирання в будинку потрібно залишити деякі "новорічні" атрибути

За новим церковним календарем період різдвяних свят змістився на два тижні назад. А значить і прибирати новорічний декор та ялинку з дому доведеться раніше, ніж зазвичай. Нумерологи називають найсприятливіші дати, коли потрібно прибирати ялинку, щоб 2026 був успішним і багатим

"Телеграф" розповість, у які дати найкраще прибирати і виносити з дому новорічну ялинку.

Календар сприятливих дат

Згідно з нумерологічними розрахунками на цей рік, вибір дня для розбирання ялинки може задати вектор на весь сезон, пише сайт numerologist.com. Існують сприятливі дні для того, щоб винести новорічне дерево з дому.

Процес збирання ялинки після свят. Фото: згенеровано ШІ, "Телеграф"

7 січня — День "Чистого листа". Забираючи ялинку цього дня, ви завершуєте старий етап життя та звільняєте місце для нових ідей.

Пам’ятайте, що попереду Китайський Новий рік, і саме з нього стартує рік того самого Червоного Вогняного Коня. Щоб не "гасити" енергію руху та процвітання, яку принесла ялинка, потрібно залишити в інтер’єрі вдома щось червоне чи блискуче.

