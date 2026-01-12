Найстаріший житловий будинок України: де він знаходиться і як виглядає

Цей будинок у Харкові пережив століття

Будинок Краснокутського, який інколи називають будинком Урюпіна, — житлова будівля, розташована на вулиці Римарській, 4, у центральній частині Харкова. Вона вважається найстарішою збереженою житловою спорудою не лише міста, а й України.

"Телеграф" вирішив розповісти про історичну будівлю, якою пишаються харків'яни. Вона має статус пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

Будівництво

Історія будинку бере початок у 1730-х роках, коли Єрофей Краснокутський, відставник Полтавського полку, оселився у Харкові. Він придбав двір на Римарській вулиці й збудував перший дерев’яний будинок на цій ділянці. У 1790-х роках його син Матвій Краснокутський спорудив нову будівлю на тому ж місці: кам’яний підвал і перший поверх призначалися для торгівлі, тоді як дерев’яний житловий поверх містив десять кімнат, розділених на дві квартири. Згодом фасад обклали цеглою, а підвали значно перевищували за площею житлові приміщення, що дозволяло ефективно обігрівати будинок голландськими печами.

Протягом XIX століття будівля кілька разів переходила у власність різних родин, зокрема дворян Ковальських, спадкоємців купця Чикіна та міщанки Толмачевої. З 1902 року власницею була дружина дійсного статського радника Євгенія Кульчицька. На початку ХХ століття в будинку уже нараховували сім квартир, а в підвалі працювала бакалійна крамниця. У 1922 році тут створили житловий кооператив, у якому мешкало понад 30 осіб.

Архітектурні особливості й пізніші зміни

Архітектура будинку поєднує кам’яні підвали з дерев’яним житловим поверхом — це характерна риса ранніх будівель у регіоні, що відображає переходи від дерев’яного до мурованого зодчества. Будівля зазнала численних змін та прибудов упродовж століть. Наприкінці 1990-х років вона перейшла до Харківської виробничої майстерні, а на початку 2000-х років фасад частково модернізували, розширили вікна й встановили зовнішню рекламу.

Будинок Краснокутського. Фото: Вікіпедія

20 серпня 2004 року під час святкування 350-річчя Харкова на фасаді будівлі встановили меморіальну дошку на честь харківського міського голови Єгора Урюпіна, хоча дослідження краєзнавців свідчать, що саме він не був власником цього будинку.

Значення в історії та сьогоденні

Будинок Краснокутського зараз. Фото: Вікіпедія

Будинок Краснокутського є важливою пам’яткою житлової архітектури XVIII століття, що збереглася в Україні. Він не лише віддзеркалює технічні та стилістичні особливості своєї епохи, але і є свідком багатьох історичних змін суспільного та міського життя Харкова. Зараз будівля впізнавана як цінний об’єкт культурної спадщини, що нагадує про давнє минуле міста.

Нагадаємо, Чоботарська вулиця у Харкові зберегла свою назву понад три століття, хоча тут відбувалися події, які могли її змінити. Тут жили ремісники й будували унікальні підприємства, а зараз на вулиці залишилися пам’ятки архітектури та цікаві будівлі.