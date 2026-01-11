Його площа не більше 2,5 км: де в Україні розташовано найменше місто, якому вже понад 600 років

Він зберіг статус міста з XIV століття

Угнів — найменше місто України, яке зберегло свій статус ще з XIV століття. Ще 25 років тому тут проживало близько тисячі людей, а історія міста багата на події, пам’ятки та цікаві факти.

Воно розташоване у Белзькій громаді Шептицького району Львівської області, за 2 кілометри від кордону з Польщею. Детальніше про це місто написав "Телеграф".

Маленьке місто з великим минулим: що варто знати про Угнів

За даними 2001 року, у місті, площа якого всього 2,48 км², мешкало 1007 людей, що робить його найменшим містом України. Після утворення територіальних громад Угнів залишився єдиним містом країни, яке не є центром громади.

Коротка історія

Перша згадка про Угнів датується 1360 роком. У 1462 році місто отримало маґдебурзьке право. У 1621 році його атакували татари, а 1634 року сталася велика пожежа.

На початку ХХ століття тут мешкало близько 5 тисяч людей — українці, поляки та євреї. Після територіальних змін і переселень населення значно зменшилось.

У 1934 році територію колишньої самоврядної громади Заставне приєднали до Угнова. У 1939 році місто опинилося на окупованій німцями території Польщі, а у 1940–1941 та 1944 роках було центром Угнівського району. Після Другої світової війни місто знову опинилося у складі Польщі. У 1947 році під час операції "Вісла" польська армія виселила 323 українців. А ще через 4 роки, за радянсько-польським договором, Угнів і прилеглі території перейшли до СРСР, а польське населення виїхало.

Угнів має середньовічне коріння і зберіг статус міста з XIV століття. Колись він був центром ремесел і торгівлі, відомий виробами "чоботи-угнівці".

Архітектура

Серед пам’яток Угнова — Василіянська церква Різдва Пресвятої Богородиці. Кам’яна церква збудована на місці дерев’яної, яка згоріла в 1780 році. Її постійно добудовували та перебудовували, а внутрішні розписи виконав Дем’ян Горняткевич. Також у місті є Костел Внебовзяття Пресвятої Діви Марії та Синагога, що збереглася частково.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Фото: Wikipedia

Костел Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: Wikipedia

Синагога. Фото: Wikipedia

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким був зимовий Київ 70 років тому. Є архівне фото.