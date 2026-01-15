Путин понимает, что… Генерал объяснил, почему Россия не может победить Украину

Россияне все больше испытывают последствия агрессии против Украины

Российская армия не может победить Силы обороны Украины на поле боя, что непосредственно влияет на ход войны. Кремль не способен постоянно поддерживать такой темп привлечения новых солдат в свою армию.

Даже несмотря на то, что россиянам безразлично количество погибших и раненых, у них нет бесконечных человеческих ресурсов. Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал американский генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

"Граждане Украины проходят через суровую зиму и отключения электроэнергии, которые влияют на все: транспорт, связь, отопление, приготовление пищи, в целом жизни. Стойкость украинского народа невероятна, и мы все еще очень-очень долго будем об этом помнить", — сказал Ходжес.

Однако, по словам генерала, он не может предположить, что война закончится в ближайшее время. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин понимает, что его войска не способны победить украинские силы, поскольку у них нет возможности прорвать оборону и получить преимущество над украинскими защитниками.

"Единственная сфера, где он считает, что может достичь хоть какого-то "прогресса", — это продолжение атак на гражданское население в надежде, что украинцы начнут давить на власть, чтобы и согласилась на что угодно, только бы это прекратилось. Но, думаю, украинцы понимают: это никогда не удовлетворит Путина. Похоже, президент Зеленский это тоже осознает", — отметил Ходжес.

Генерал также поделился, что его поражает способность Украины наносить дальнобойные удары по российской нефтегазовой инфраструктуре. И это делается не только для того, чтобы россияне ощутили последствия в виде высоких цен на газ или отсутствия электроснабжения, но прежде всего для того, чтобы подорвать способность России экспортировать нефть и газ.

"Сочетание этих ударов и санкций уже влияет на российскую экономику и на способность Москвы в дальнейшем финансировать эту войну. В то же время запуск россиянами "Орешника" в направлении Львовской области для меня стал сигналом Кремля европейским странам: "Не думайте об участии в каких-то гарантиях безопасности". Но вряд ли это их напугает", — уверен Ходжес.

Он подчеркнул, что Россия не может выиграть, но Украине нужно больше помощи с противовоздушной и противоракетной обороной. Это необходимо, чтобы защитить гражданское население от террористических обстрелов россиян.

В то же время, риторика о том, что Украина проигрывает войну, а у России есть преимущество и она в конечном итоге победит не совсем соответствует действительности. На самом деле так считают не все в США — это позиция администрации Дональда Трампа.

"Именно такую линию они избрали. Большинство людей, которые внимательно следят за происходящим, не воспринимают ложный российский нарратив о якобы неизбежной победе России. Как я уже сказал, россияне не способны победить Украину. В 2025 году, ценой 150 миллиардов долларов и 400 тысяч потерь, Россия захватила менее 1% украинской территории. Ни финансово, ни с точки зрения человеческих ресурсов такой сценарий просто невозможно поддерживать до бесконечности. Даже если россиянам безразлично количество погибших и раненых, у них нет бесконечного мобилизационного ресурса", — отметил Ходжес.

Он подчеркнул, если россияне не смогут выплачивать большие денежные поощрения, то не смогут и дальше привлекать жителей из бедных регионов, таких как Якутия, Татарстан или других субъектов Российской Федерации к участию в войне.

"Поэтому, я не верю в безграничную способность России воевать. Именно поэтому мы и дальше решительно опровергать этот ложный нарратив", — подчеркнул генерал.

