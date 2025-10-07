Знадобиться один копійчаний засіб: як очистити дверцята духовки від застарілого жиру

Цей засіб точно є у вас на кухні

Очищення духовки зазвичай не є першочерговим завданням на кухні. Саме тому з часом там накопичується жир та бруд, які потім складно вивести. Однак за допомогою простого та недорогого домашнього засобу можна впоратися із цим завданням.

"Телеграф" розповість, як очистити дверцята духовки від застарілого жиру.

Як помити дверцята духовки?

Щоб позбавитися від налипшого жиру і бризок на дверцятах духовки, вам знадобиться звичайна сода, пише Express. Просто посипте скло духовки харчовою содою, а потім мокрою ганчіркою протріть його. У вас повинна вийти ефективна очисна паста, яку потрібно рівномірно розподілити по всій поверхні дверцят і залишити на 5 хвилин.

Через цей час ви зможете швидко і без зайвих зусиль видалити весь жир, що скупчився на дверцятах духовки. Якщо ж залишилися жирні плями, додайте ще соди, протріть вологою ганчіркою та залиште ще на 5 хвилин. Після цього весь жир швидко зійде.

Як виявилося, харчова сода — це натуральний і м’який абразивний засіб, який дбайливо видаляє жирні плями або патьоки, які накопичуються на дверцятах духовки. Вона також вбирає та поглинає жир, очищаючи поверхню скла на дверцятах. Звичайно, використання соди може вимагати більше часу та зусиль, однак це не так шкідливо, як побутова хімія.

