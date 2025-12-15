Ви ніколи б і не подумали. Як очистити чайник від накипу за допомогою коли або томатного соусу

Деякі продукти можна використовувати для очищення чайника від накипу

Чайник — один із головних приладів на кухні, який використовується щодня. Однак він буває схильний до вапняного нальоту, з яким іноді важко боротися. Вирішити цю проблему допоможуть неочевидні продукти – кола, томатний соус чи лимонний сік.

"Телеграф" розповідає, як швидко очистити чайник від накипу із цими неочевидними засобами.

Як очистити чайник від накипу?

Накип може стати справжньою проблемою та впливати на якість води та смаку чаю або кави, пише Express. Вирішити цю проблему можна за допомогою кислоти, яка міститься у колі, томатному соусі або лимонному соку.

Лайфхак із колою

Кола може бути ефективна для боротьби з накипом за рахунок фосфорної кислоти, яка в ній міститься. Вона розщеплює вапняні відкладення та робить чайник чистим. Все, що потрібно, — це налити колу в чайник, залишити на 1-2 години і потім ретельно його промити.

Лайфхак із томатним соусом

Томатний соус має високу кислотність і саме це робить його ефективним для боротьби із вапняним нальотом. Нанесіть соус на ділянки з накипом усередині чайника та залиште на годину. Потім промийте чайник зсередини і закип’ятіть в ньому разок воду, щоб остаточно очистити прилад.

Лайфхак із лимонним соком

Природна кислотність лимона здатна розщеплювати накип усередині чайника, що робить цей засіб особливо ефективним. Змішайте воду та лимонний сік у співвідношенні один до одного, налийте цей розчин у чайник і закип’ятіть його. Після закипання залиште рідину ще на 30 хвилин, а потім вилийте її і ретельно промийте прилад. Наліт піде, а чайник блищатиме чистотою,

Раніше "Телеграф" розповідав, як відучити кота стрибати на ялинку. Є перевірений спосіб із фольгою.