Візьміть чотири лимони і забудьте про вапняний наліт: як швидко очистити лійку душа

З цим лайфхаком ваша лійка буде чистою та блискучою

Вапняний наліт у ванній кімнаті – поширена проблема для багатьох. На це впливає жорсткість води, через яку і утворюється цей наліт. Особливо страждає від цього лійка душа, яка постійно контактує з водою.

"Телеграф" розповідає як очистити лійку душа від вапняного нальоту без дорогої хімії.

Лайфхак з лимоном для лійки душа

Щоб очистити лійку душа від нальоту, часто використовують відбілювач. Однак цей засіб не надто ефективний, тому що в ньому немає кислоти. А ось лимонна кислота може виявитися дуже гарним засобом для цього, пише Express.

Для очищення лійки душа можна використовувати покупну лимонну кислоту в пляшці, проте ефективнішим буде сік безпосередньо лимонів. Для очищення лійки вам знадобиться 3-4 лимони, тепла вода і трохи часу.

Все, що потрібно зробити — це видавити сік з лимонів, змішати його з теплою водою в рівних пропорціях і замочити в ньому на годину лійку душа. Найкраще відкрутити її повністю і замочити у кислому розчині. Однак, якщо не виходить зняти, можна налити розчин у пакет і опустити в нього лійку прямо на шлангу.

Лимонна кислота розчинить вапняний наліт, зробивши лійку душа чистою та повністю робочою. Після відмочування її потрібно просто промити у проточній воді, і вона готова до використання.

