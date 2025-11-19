Знадобиться лише склянка окропу: як безкоштовно почистити пральну машину від неприємного запаху

Позбутися запаху з пральної машини можна без дорогої хімії

Іноді буває так, що пральна машина починає смердіти. Це відбувається через постійну вологість і можливе засмічення після багатьох циклів прання. Однак є способи, як подолати цей сморід з побутової техніки.

"Телеграф" розповідає, як очистити пральну машину від неприємних запахів без використання дорогої побутової хімії.

Лайфхак з окропом для пралки

Якщо помітили, що після прання білизни з вашої пральної машини неприємно пахне, саме час зайнятися її очищенням, пише Express. Як виявилося, у цьому може допомогти звичайна склянка гарячої води.

Все що потрібно зробити — залити окріп у відсік, куди зазвичай заливаєте миючі засоби для прання. Гаряча вода допоможе прочистити шланг у пральній машині. А це у свою чергу забезпечить ретельне очищення всієї пралки.

Справа в тому, що до цього шлангу зазвичай потрапляє холодна вода, яка недостатньо очищає трубку, яка веде в барабан. Тому і виникає неприємний запах. А ось гаряча вода допоможе очистити машинку зсередини і, відповідно, позбавить смороду.

