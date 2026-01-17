"Це просто жах". Українка показала, як в люті морози виглядає купе УЗ (відео)

Думки користувачів у коментарях розділились

У мережі завірусився допис українки про стан вагону в одному з поїздів "Укрзалізниці". Жінка показала, як виглядають вікна в сильний мороз та снігопади.

Відповідний допис українка опублікувала у Threads. За її словами, подорож в цьому вагоні для неї була жахливою.

Адже прокинувшись зранку, вона побачила, що вікно повністю заледеніло. Воно буквально обросло снігом та льодом, настільки сильний був протяг під час руху поїзда. При цьому чимало снігу нападало й на підлогу та полицю. Жінка також скаржилась на персонал, назвавши його неприємним, однак деталей не уточнила.

"Це просто жах, коли не спиш цілу ніч від того, що холодно спати, ще плюс прокидаєшся і бачиш таке…….ну і персонал дуже не приємний", — йдеться у повідомленні.

У мережі також з'явились й інші кадри з поїзда, що прямував з Одеси. Майже усі вікна та тамбур у снігу.

Вагони УЗ в поїзді з Одеси. Фото: місцеві канали

Вагони УЗ в поїзді з Одеси. Фото: місцеві канали

Сніг на вікнах у поїзді. Фото: місцеві канали

Сніг у тамбурі в поїзді. Фото: місцеві канали

Думки користувачі щодо цієї ситуації розділились. Адже деякі люди писали, що більшість вагонів УЗ мають стан, як на відео. Але були й ті, хто наголошували, що українці мають бути вдячними, що "Укрзалізниця" працює в таких складних умовах. Бо регулярні обстріли, аварійні та екстрені відключення, а тепер ще й сувора зима, створюють неабиякі перешкоди для залізничників. Дехто в коментарях ділився своїм досвідом подорожі з УЗ. Люди пишуть:

Уви, але практично всі вагони в УЗ "діряві". Пропускають в середину все, що тільки можуть.

Так курточка ж висить. Значить у самому вагоні тепло. А те, що мороз пробирає, так вагон — це ж залізяка. Так і буде. Головне, що в самому вагоні тепло.

Зараз їду в потязі теж плацкарт, все добре в вагоні більш-менш нормально.

Можете поїхати у Європу — там потяги в таких умовах просто не їздять.

Добре хоч потяги їздять!!!

Раніше "Телеграф" розповідав зворушливу історію, як жінка з лежачою дитиною зупинила поїзд УЗ та отримала допомогу.