Як назавжди позбутися розводів на дзеркалі: простий лайфхак з ТікТок

У кожного в домі буває проблема: чистиш дзеркало, а на ньому залишаються розводи або сліди від рук, особливо коли вдома є діти. Простий лайфхак допоможе швидко та ефективно вирішити цю проблему.

Про дієвий метод розповіла дівчина в ТікТок. Для цього вона взяла три "інгредієнта", два з яких точно знайдуться на кухні.

Для засобу потрібно змішати оцет, мийний засіб для посуду і кондиціонер для одягу. Всі компоненти вилити в порожню місткість в рівних пропорціях і добре збовтати. Потім отриманим розчином обприскати дзеркальну поверхню.

Далі дзеркало протерти спочатку вологою ганчіркою, а потім — звичайною газетою. Ефект видно відразу: на склі не залишаються розводи. Це дуже дієва порада, особливо, коли вдома є діти, які люблять чіпати все, що є в будинку.

Цей простий спосіб економить час і робить дзеркала в будинку ідеально чистими без спеціальних дорогих засобів.

