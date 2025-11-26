Забагато піни в пралці? В ТікТок показали спосіб, який рятує за секунди (відео)

Дівчина показала перевірений трюк, який прибере наслідки великої кількості порошку

Іноді під час прання в барабані пральної машини з'являється занадто багато піни, і звичайні способи її видалення займають час. Але в мережі з'явився простий лайфхак, який обіцяє майже миттєвий результат.

У ТікТок набирає популярності простий лайфхак, який допомагає швидко розв'язати проблему. Дівчина, яка поділилася методом, радить взяти трохи будь-якого ополіскувача для білизни й залити його у відсік для порошку. Потім додати трохи води, щоб рідина відразу потрапила в барабан.

За її словами, ефект майже моментальний. Піна починає швидко зменшуватися і вже немає страху, що вона полізе через усі щілини.

Що робити, аби не утворювалось стільки піни

Щоб уникнути надмірного піноутворення в пральній машині, дотримуйтеся правильного дозування мийних засобів, використовуйте засоби для пральних машин-автоматів і не перевантажуйте барабан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як безкоштовно почистити пральну машину від неприємного запаху. Для цього методу знадобиться лише склянка гарячої води.