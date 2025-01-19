З Водохрещем 2025! Найкращі вітання у листівках та прозі для близьких та друзів
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Багато хто відзначає це свято ще за старим стилем
Минулого року Православна церква України перейшла на новий календар, згідно з яким свято Водохреща відзначається 6 січня. Але багато хто продовжує святкувати його за старим стилем — 19 січня.
Хрещення Господнє, або Богоявлення, — одне з найбільших свят християнської церкви. Цей день присвячений події, коли Ісус Христос прийняв хрещення в річці Йордан від Іоанна Хрестителя, явивши світові Святу Троїчну єдність: Бога Отця, Сина та Святого Духа.
Головним обрядом цього дня є Велике водоосвячення — церковна служба, після якої вода набуває статусу святої. Освячена вода вважається цілющою і використовується для "очищення" будинків, молитов та зцілення. Багато вірян проводять омивання в освячених ополонках, це символізує духовне оновлення.
"Телеграф" з цієї нагоди підготував добірку тематичних листівок, які можна відправити своїм близьким та друзям.Побажайте їм міцного здоров'я, миру та сімейного добробуту!
Вітаю з Хрещенням Господнім і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, а яскраве світло надії і любові осяяло вашу душу і серце! Христос хрестився!
Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі та негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!
Щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, а яскраве світло надії і любові осяяло вашу душу і серце! З Водохрещем!
У це свято, Водохреще, хочу вас привітати та бажаю, щоб душа була чиста, а помисли – шляхетні.
Христос хрестився! Вітаємо з таким важливим церковним святом. Нехай Ваша родина не знає негараздів, хай Бог вас охороняє та був мир у вашому домі й тепло у серці.
Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.