Потрощені будівлі та узбережжя в уламках. Як виглядає пляж "Ланжерон" в Одесі після російської атаки (відео)
Ворог не припиняє атакувати обласний центр
В ніч на вівторок, 13 січня, Росія атакувала Україну балістичними ракетами та "шахедами". Зокрема під ударом опинилася Одеса, де пошкоджено чимало цивільних об'єктів, зокрема й перлину міста — пляж "Ланжерон".
Що треба знати:
- Через нічний удар по Одесі постраждало шестеро людей
- Також у місті є значні пошкодження
- Постраждав і пляж "Ланжерон", який є справжнім символом стійкості
Внаслідок інтенсивної атаки безпілотниками в Одесі, повідомив глава ОВА, пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки, лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.
Як виглядає пляж "Ланжерон" після атаки 13 січня
Постраждав і відомий пляж Одеси — "Ланжерон". Telegram-канал "Одеса INFO" показав відео, як виглядає пляж після ворожого удару. Судячи з кадрів, руйнування суттєві — пошкоджено будівлі, узбережжя всіяне уламками.
Пляж "Ланжерон" — що відомо про перлину Одеси
"Ланжерон" — це улюблене місце відпочинку одеситів та гостей міста. Пляж розташовано у Приморському районі неподалік мису Ланжерон. У 2024 році його було визнано одним з найкращих пляжів світу (27 місце) за версією "Golden Beach Award 2024".
"Пляж "Ланжерон" в Одесі завжди був улюбленим для українців за його красу, золоті піски та прозорі води Чорного моря. Тепер він ще більш особливий – це символ стійкості. Нещодавно в морі встановили захисні сітки для ввідлову раніше встановлених мін оборонного призначення, щоб українцям було безпечніше купатися. Кожне відвідування пляжу "Ланжерон" тепер символізує сміливість і рішучість громади повернути свій шматочок раю", — писали тоді автори рейтингу
Удар по Одесі 13 січня — що відомо про постраждалих
В ході атаки на обласний центр постраждало шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у грудні 2025 року на узбережжі Чорного моря в Одесі помітили дивне та рідкісне явище. Адже море фактично перетворилось на піну.