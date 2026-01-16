Туди ніколи не прийде лист або посилка: як раніше називався центральний бульвар Одеси, який не має адреси

Його назва виправдана будинками, які будували для моряків

У центрі Одеси є бульвар, який добре знають містяни, але про його особливість здогадуються не всі. Тут немає жодної поштової адреси, а будинки належать до сусідніх вулиць.

Бульвар проходить через історичну частину Одеси, яку часто називають куточком "Старої Одеси". Детальніше про нього написав "Телеграф".

Бульвар Військово-морських сил — одна з відомих вулиць Одеси й один із п’яти міських бульварів. Він розташований у центрі міста, починається біля вулиці Гоголя, поруч із Тещиним мостом, і завершується пішохідним проходом на Софіївську вулицю за Палацом Потоцьких.

Колишні назви бульвару

Окремою вулицею бульвар офіційно став після будівництва Тещиного мосту, що з’єднав вулицю Гоголя з Приморським бульваром. Тоді і міст, і нова вулиця отримали назву Комсомольський бульвар. У жовтні 1990 року, під час першої хвилі декомунізації, назву змінили на Бульвар Мистецтв.

Тещин міст. Фото: Wikipedia

До 2009 року бульвар мав назву Бульвар Мистецтв, адже тут працює виставковий зал Одеського відділення Спілки художників. Згодом його перейменували на честь письменника і почесного громадянина Одеси Михайла Жванецького. У 2020 році міська влада пропонувала повернути назву Бульвар Мистецтв, але це рішення не підтримали. Остаточно 26 липня 2024 року бульвар отримав сучасну назву — Бульвар Військово-морських сил.

Архітектура бульвару

Забудова бульвару має кілька особливостей. Жоден будинок уздовж нього не має офіційної адреси саме за цією вулицею. Усі будівлі юридично належать до сусідніх вулиць. На початку бульвару, біля Тещиного мосту, розташований Палац Бжозовського, а на розі з Преображенською — будинок, де мешкав генерал Федір Радецький.

Палац Бжозовського. Фото: Wikipedia

Будинок, у якому жив Радецький. Фото: Wikipedia

Візитівкою бульвару вважають так звані "Капітанські будинки". Це три десятиповерхові башти, зведені у 1972 році для працівників Чорноморського морського пароплавства. Будівництво почали ще у 1968 році. Будинки мають адреси на Торговій вулиці та займають цілий квартал між Преображенською і Торговою.

«Капітанські будинки». Фото: Wikipedia

Серед відомих об’єктів бульвару — пам’ятник апельсину, який став сучасним символом міста. Раніше ми вже розповідали його цікаву історію. Завершує бульвар Палац Потоцьких, який виходить до нього тильною частиною.

Пам'ятник апельсину. Фото: Wikipedia

Палац Потоцьких. Фото: Wikipedia

Бульвар Військово-морських сил залишається унікальним місцем Одеси не лише через свою історію назв, а й через відсутність будь-яких поштових адрес уздовж усієї вулиці.

