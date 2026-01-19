Пожирає електрику, як 65 холодильників: який побутовий прилад непомітно спустошує ваші кишені

П'ять простих правил економії світла вдома

У вашій кухні може ховатися справжній "пожирач" електроенергії, який споживає стільки ж світла, скільки 65 холодильників разом узяті. Один такий прилад здатен "з'їдати" до 224 кіловат-годин на рік, тоді як холодильник навіть за 12 місяців не витратить і половини цього.

Це звичайна електрична духовка, яка є майже в кожній українській оселі. "Телеграф" розповідає, чому вона така енергозатратна та як зменшити рахунки за світло

Більшість електричних духовок працюють з потужністю від 2000 до 5000 ватів. За місяць активного використання цей показник перетворюється на 40-90 кіловат-годин витраченої електроенергії. Для порівняння, звичайний холодильник споживає лише 300-800 ватів і працює з меншою інтенсивністю протягом доби.

Така велетенська різниця пояснюється фізикою процесу приготування їжі. Духовка повинна розігрітися до високої температури — часто 180-250 градусів — і підтримувати її весь час випікання чи запікання. На це йде колосальна кількість енергії, адже прилад постійно компенсує втрати тепла через стінки та дверцята.

Проблема не зникає навіть після вимикання духовки. Деякі моделі продовжують споживати електрику в режимі очікування через годинник або цифровий дисплей на панелі управління. Ці маленькі елементи працюють цілодобово, непомітно накручуючи лічильник.

Приготування в електричній духовці

Загалом за рік електрична духовка може витратити до 224 кіловат-годин. У грошовому еквіваленті це чималі суми, особливо за нинішніх тарифів на електроенергію в Україні. Для сімей, які часто готують, ця цифра може бути ще більшою.

Як "обдурити" духовку та заощадити електроенергію

Перший спосіб заощадити — розігрівати духовку один раз і готувати відразу кілька страв. Наприклад, можна одночасно запекти м'ясо на одному рівні та овочі на іншому. Так ви використаєте енергію максимально ефективно, не витрачаючи електрику на повторне нагрівання.

Другий прийом — вимикати духовку за кілька хвилин до закінчення приготування. Залишкове тепло всередині камери продовжить процес без додаткових витрат світла. Цей метод особливо добре працює для випічки та запіканок, які не потребують постійної високої температури наприкінці.

Частота відкривання дверцят духовки прямо впливає на рахунки за електроенергію. Кожен раз, коли ви заглядаєте всередину, температура падає на 25-50 градусів. Приладу доводиться знову витрачати енергію на розігрів до потрібного рівня. Краще користуватися підсвічуванням та віконцем для контролю за стравами.

Якщо ваша духовка споживає електрику у режимі очікування, відключайте її від мережі після кожного використання. Той самий принцип варто застосовувати до телевізорів та зарядних пристроїв. Вони не тільки марно витрачають світло, а й можуть стати причиною пожежі через несправність електроніки.

