Вам буде тепло всю ніч: українець підказав, як зробити вдома економну грілку
Знадобиться лише одна чи дві пластикові пляшки
В Україну прийшли сильні морози, і багато мешканців, зокрема у Києві, залишаються зараз без опалення. Однак є лайфхаки, які допоможуть впоратися з холодом та швидко зігрітися.
У мережі Threads українець поділився способом, який використовує його мама. Жінка зробила економну грілку, яка може гріти протягом 7-8 годин.
Як зігрітися вдома без опалення
Цим простим способом багато хто користується ще з 90-х років, адже він досить простий та ефективний. Швидко зігрітися в холодному приміщенні допоможе грілка, виготовлена із пластикової пляшки об’ємом 2 літри. Краще взяти дві такі пляшки, наповнити їх гарячою водою і зверху надіти товсту шкарпетку або щільно обгорнути рушником.
Вона винайшла дуже економну грілку: 2-літрова пляшка з одягненим на неї товстим носком. Дві такі грілки – до спини та до ніг, – гріють усю ніч
Одну грілку можна покласти до спини, другу — до ніг, і тепло зберігатиметься протягом усієї ночі, приблизно 7-8 годин.
Але є маленький секрет: перший раз пляшку краще залити водою близько 60 ° C і не повністю, щоб вона не деформувалася. А потім уже долийте окріп, головне – щільно закручувати кришку. У коментарях також радять додати у воду трохи солі, бо це допомагає грілці довше тримати тепло.
- "Якщо додати солі, то довше тримає тепло";
А ще радять перш ніж заливати в пляшку кип'яток, занурити її в холодну воду вертикально, залишивши видимим тільки горлечко, і через лійку повільно вливати її. У холодній воді пляшка не деформується.
- "Щоб одразу залити в пластикову пляшку крутий кип'яток і щоб вона не деформувалася рекомендую роками перевірений спосіб: порожню пляшку занурюєте вертикально в холодну воду, щоб видно було лише горлечко і через лійку-заливаєте киплячу воду. В холодній воді пляшка не деформується;
