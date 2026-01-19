Пожирает электричество, как 65 холодильников: какой бытовой прибор незаметно опустошает ваши карманы

Пять простых правил экономии света на дому

На вашей кухне может скрываться настоящий "пожиратель" электроэнергии, потребляющий столько же света, сколько 65 холодильников вместе взятые. Один такой прибор способен съедать до 224 киловатт-часов в год, тогда как холодильник даже за 12 месяцев не потратит и половины этого.

Это обычная электрическая духовка, которая есть почти в каждом украинском доме. "Телеграф" рассказывает, почему она так энергозатратна и как уменьшить счета за свет

Большинство электрических духовок работают с мощностью от 2000 до 5000 ватт. За месяц активного использования этот показатель превращается в 40-90 киловатт-часов затраченной электроэнергии. Для сравнения, обычный холодильник потребляет всего 300-800 ватт и работает с меньшей интенсивностью в течение суток.

Такая гигантская разница объясняется физикой процесса приготовления пищи. Духовка должна разогреться до высокой температуры – часто 180-250 градусов – и поддерживать ее все время выпекания или запекания. На это уходит колоссальное количество энергии, ведь прибор постоянно компенсирует потери тепла через стенки и дверцы.

Проблема не исчезает даже после выключения духовки. Некоторые модели продолжают потреблять электричество в режиме ожидания через часы или цифровой дисплей на панели управления. Эти маленькие элементы работают круглосуточно, незаметно накручивая счетчик.

Приготовление в электрической духовке

В общей сложности за год электрическая духовка может потратить до 224 киловатт-часов. В денежном эквиваленте это немалые суммы, особенно при нынешних тарифах на электроэнергию в Украине. Для семей, которые часто готовят, эта цифра может быть еще больше.

Как "обмануть" духовку и сэкономить электроэнергию

Первый способ сэкономить – разогревать духовку один раз и готовить сразу несколько блюд. Например, можно одновременно запечь мясо на одном уровне и овощи на другом. Так вы используете энергию максимально эффективно, не тратя электричество на повторный нагрев.

Второй прием – выключать духовку за несколько минут до окончания приготовления. Остаточное тепло внутри камеры продолжит процесс без дополнительных расходов света. Этот метод особенно хорошо работает для выпечки и запеканок, не требующих постоянной высокой температуры в конце.

Частота открывания дверцы духовки напрямую влияет на счета за электроэнергию. Каждый раз, когда вы заглядываете внутрь, температура падает на 25-50 градусов. Прибору приходится снова тратить энергию на разогрев до нужного уровня. Лучше пользоваться подсветкой и окошком для контроля блюд.

Если духовка потребляет электричество в режиме ожидания, отключайте его от сети после каждого использования. Такой же принцип следует применять к телевизорам и зарядным устройствам. Они не только напрасно тратят свет, но могут стать причиной пожара из-за неисправности электроники.

