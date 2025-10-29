Вони пожирають електроенергію: дізнайтесь, які прилади збільшують ваші рахунки за комуналку

ТОП-5 приладів з найбільшим споживанням електроенергії

У сучасному домогосподарстві багато приладів споживають електроенергію. Деякі з них особливо виділяються високим енергоспоживанням.

Розглянемо ТОП-5 таких пристроїв та надамо рекомендації щодо зменшення їхнього впливу на ваш рахунок за електроенергію, розбирався "Телеграф".

1. Кліматична техніка (кондиціонери та обігрівачі)

Кондиціонери та обігрівачі забезпечують комфорт у приміщенні, але можуть споживати велику кількість електроенергії. Для зменшення витрат рекомендується використовувати програмовані термостати, які підтримують оптимальну температуру лише в тих зонах, де це необхідно.

Також варто обирати енергоефективні моделі та регулярно проводити їхнє обслуговування.

2. Водонагрівачі

Електричні бойлери споживають багато енергії для нагрівання води.

Щоб знизити споживання, варто встановити ізольований бак, який зменшить втрати тепла, та контролювати температуру нагріву. Також рекомендується використовувати низькотемпературні режими прання та раціонально витрачати гарячу воду.

3. Холодильники

Холодильники працюють цілодобово, що робить їх одними з найбільших споживачів електроенергії в домі. Енергоспоживання залежить від класу енергоефективності та розміру пристрою.

Для економії електроенергії рекомендується встановлювати холодильник на відстані не менше 5 см від стіни для забезпечення належної вентиляції та обирати моделі з високим класом енергоефективності.

4. Пральні машини

Пральні машини споживають значну кількість електроенергії, особливо при використанні високотемпературних режимів.

Для зменшення витрат рекомендується використовувати функцію "Відкладений старт" та прати за нічним тарифом, якщо у вас встановлений двозонний лічильник. Також варто обирати енергоефективні моделі та уникати перевантаження машини.

5. Телевізори та комп’ютери

Ці пристрої можуть споживати значну кількість електроенергії, особливо при тривалому використанні. За даними німецької Федеральної асоціації управління з енергетики та водних ресурсів (BDEW), на телевізори та комп’ютери припадає в середньому 28% загального споживання електроенергії.

Для економії варто вимикати пристрої, коли вони не використовуються, та обирати моделі з низьким енергоспоживанням.

Раціональне використання побутових приладів та вибір енергоефективних моделей допоможуть зменшити споживання електроенергії та знизити витрати на комунальні послуги.

