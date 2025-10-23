Економія електроенергії на кухні: ці помилки робить майже кожен

Прості способи зробити житло енергоефективнішим

Як відомо, на кухні споживається чи не найбільша кількість електроенергії в порівнянні з іншими кімнатами. Великі електроприлади, такі як духовка або холодильник, а також невеликі гаджети можуть споживати багато електроенергії, якщо їх використовувати неправильно.

Якщо ви хочете заощадити електроенергію на кухні, вам слід уникати кількох помилок. Розповідаємо про них докладніше.

Як економити електроенергію на кухні

Зазвичай під час приготування страв господарі заздалегідь включають електричну духовку, щоб прогрілася. Справді, у деяких рецептах є рекомендація ставити продукти у розігріту духовку. Ніжне тісто, таке як бісквіт, заварне тісто або суфле, необхідно ставити в духовку, щоб зберегти пишну консистенцію і не зруйнувати її.

В інших випадках можна відмовитись від попереднього нагріву. У цьому випадку ви зможете заощадити до 20% електроенергії, зазначає Utopia.

Значну частку електроенергії на кухні споживає посудомийна машина. Скоротити витрати можна, якщо трохи змінити свої звички у використанні цього приладу.

Використовуйте посудомийку тільки при повному завантаженні, це допоможе заощадити не тільки електроенергію, а й воду. Часта робота напівпорожньої машини збільшує споживання ресурсів.

Багато посудомийних машин мають екорежими (Eco), які працюють при нижчій температурі й споживають менше енергії. Хоча цикл може бути довшим, загальна витрата електрики знижується.

Гаряча сушка — одна з найбільш енергоємних функцій. Відключивши її, можна залишити посуд сохнути природним чином, відкривши дверцята машини наприкінці циклу.

Не використовуйте режими, які передбачають попереднє промивання посуду. Це заощадить і воду, і електроенергію.

Регулярне очищення фільтрів та форсунок посудомийної машини покращує її продуктивність та скорочує час роботи, що знижує витрату електроенергії.

Якщо посуд не надто брудний, можна вибрати короткий цикл миття, який використовує менше води та енергії.

Зверніть увагу на положення холодильника. Мало хто замислюється про це, коли облаштовує свою кухню, але залежно від того, наскільки близько ваш холодильник перебуває до джерел тепла, тим більше роботи йому доводиться виконувати. По можливості пристрій не слід розміщувати поруч з обігрівачем. Прямі сонячні промені та безпосередня близькість до плити та духовки також знижують енергоефективність.

Ще одна популярна помилка у використанні холодильника – встановлення дуже низької температури. Регулятор температури зазвичай видає значення від 1 (прохолодно) до 6 або 7 (дуже холодно). Той, хто думає, що рівень 3 або 4 — це ідеальна золота середина, помиляється. Фактично, в більшості випадків достатньо рівнів 1 або 2. Це відповідає приблизно 7 градусів Цельсія у середині холодильника.

Перевірити, чи правильна температура у холодильнику, можна за допомогою вершкового масла. Якщо при натисканні на нього не залишається вм’ятини, то температура надто низька.

Одним з найбільш часто застосовуваних приладів на кухні є електрочайник. Його використання можна зробити більш економічним, якщо дотримуватися кількох простих порад:

не кип’ятити більше води, ніж потрібно зараз. Якщо вам потрібна лише одна чашка чаю, налийте рівно стільки води;

накип на нагрівальному елементі електрочайника знижує його ефективність. Регулярно очищайте чайник від накипу за допомогою спеціальних засобів або оцту та лимонної кислоти;

якщо потрібно підтримувати гарячу воду, краще перелити її в термос, ніж знову кип’ятити через деякий час. Це особливо корисно у зимовий період;

якщо вам потрібна кип’ячена вода для приготування їжі, кави або чаю, продумайте, як це можна зробити за один раз, щоб не кип’ятити воду кілька разів поспіль.

