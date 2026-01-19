Блог про "життя" гігантської бурульки у Тернополі віруситься в ТікТок. Чому через це виник великий скандал

До жінки додому навіть прийшла поліція

У Тернополі зафіксували одну з найдовших бурульок в місті, яка вже сягула довжиною майже два поверхи. Щоправда, комунальникам так і не вдалось прибрати її.

Про це повідомляє місцеве видання "Тернопляни". У мережі вже завірусилось відео "власниці" бурульки, яка не дозволила комунальним службам прибрати її.

На відео жінка показує, як виглядає її балкон з бурульками з квартири. Навіть через камеру видно, що лід досить важкий та утворилось його багато. Гігантська бурулька з'явилась навпроти ТЦ Novus, на вул. Коллонтая, 6, на даху п’ятиповерхівки. Вона тягнеться вздовж фасаду та сягає рівня балкона третього поверху.

Величезні бурульки в Тернополі. Фото: скриншот з відео

Попри це жінка не пускає комунальні служби в квартиру, аби вони з балкону безпечно збили лід. Наразі ділянку з величезними бурульками огородили. У мережі Олена поширює чимало відео зі своєї квартири та активно транслює "життя" гігантської бурульки. Ба більше, жінка вже кілька разів казала, що планує балотуватися в депутати та навіть мери Тернополя.

На її думку, безпечно прибрати бурульку можуть лише рятувальники. Вона навіть казала, щоб готова "підпалити балкон", аби пожежники приїхали.

"Хто "умна і красіва"? Я все продумала. Зроблю над своїм балконом пожежу і пожежна точна приїде!" - сказала в одному з відео Олена.

Згодом до жінки навіть прийшла поліція, аби з'ясувати усі обставини. Так як величезні бурульки дуже небезпечні і можуть травмувати когось. За словами Олени, вона немає вільного доступу до власного балкону, адже він зачинений на ключі, а їх загубила дитина.

"Якого милого вони (поліція — ред.) до мене приперлися? Я вже всім пояснила, у мене немає доступу до балкона", — сказала жінка.

