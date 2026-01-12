"Шахеди" почали скидати смертельні пастки, які ховаються під снігом (фото)

Такі випадки фіксувалися і раніше, але зараз більш небезпечний час

Росіяни почали скидати з дронів протитанкові міни. Таким чином противник хоче полювати на українських рятувальників та поліцейських.

Про це попередив експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, прямо зараз у різних частинах країни фіксуються випадки скидання "Шахедами" мін ПТМ-3.

Довідка: ПТМ-3 — це радянський інженерний боєприпас (протитанкова міна), призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем у момент, коли машина наїжджає або виявилася над міною.

Шахед з міною на борту. Фото — Сергій Флеш

"Десь це просто мінування певних ділянок на землі, а часто це мінування місць поруч з точкою падіння Шахеда. Розрахунок на те, що техніка ДСНС або поліції буде їхати до Шахеда і підірветься. Міна має магнітний детонатор", — розповів Флеш.

Експерт пояснює, що такі випадки фіксувалися і раніше, проте зараз ворог активізувався через погодні умови, які дають змогу йому приховувати свої пастки.

"Якщо раніше міни знаходили візуально, тепер їх не видно. Можу рекомендувати не наближатися до Шахеда на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння", — радить Бескрестнов.

