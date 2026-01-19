Блог о "жизни" гигантской сосульки в Тернополе вирусится в ТикТок. Почему из-за этого возник большой скандал

К женщине домой даже пришла полиция

В Тернополе зафиксировали одну из самых больших сосульок в городе, которая уже в длинну почти два этажа. Правда, коммунальщикам так и не удалось убрать ее.

Об этом сообщает местное издание "Тернопляны". В сети уже завирусилось видео "владелицы" сосульки, которая не позволила коммунальным службам убрать ее.

На видео женщина показывает, как выглядит ее балкон с сосульками из квартиры. Даже через камеру видно, что лед довольно тяжелый и образовалось его много. Гигантская сосулька появилась напротив ТЦ Novus, на ул. Коллонтая, 6, на крыше пятиэтажки. Она тянется вдоль фасада и достигает уровня балкона третьего этажа.

Огромные сосульки в Тернополе. Фото: скриншот с видео

Несмотря на это, женщина не пускает коммунальные службы в квартиру, чтобы они с балкона безопасно сбили лед. Сейчас участок с огромными сосульками огородили. В сети Елена распространяет немало видео из своей квартиры и активно транслирует "жизнь" гигантской сосульки. Более того, женщина уже несколько раз говорила, что планирует баллотироваться в депутаты и даже мэры Тернополя.

По ее мнению, безопасно убрать сосульку могут только спасатели. Она даже говорила, чтобы готова "поджечь балкон", чтобы пожарные приехали.

"Кто "умная и красивая"? Я все продумала. Сделаю над своим балконом пожар и точная пожарная приедет!" – сказала в одном из видео Елена.

Потом к женщине даже пришла полиция, чтобы выяснить все обстоятельства. Так как огромные сосульки очень опасны и могут травмировать кого-то. По словам Елены, у нее нет доступа к собственному балкону, ведь он закрыт на ключ, а его потерял ребенок.

"Какого милого они (полиция — ред.) ко мне приперлись? Я уже всем объяснила, у меня нет доступа к балкону", — сказала женщина.

