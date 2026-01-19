Гороскоп на 20 січня: Терезам доведеться зробити вибір, а Козорогам - прийняти важиве рішення

Завтра знакам Зодіаку варто покладатися на власну інтуїцію

Для деяких знаків Зодіаку 2026-й стане роком прориву у всіх сферах життя. А поки "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 20 січня, щоб ви заздалегідь знали, що чекає на вас цього вівторка.

♈️Овен (21 березня — 20 квітня)

Понеділок принесе приплив енергії та вдалий старт тижня. На роботі проявіть ініціативу – це помітить керівництво. Особисте життя радує приємним сюрпризом, а ввечері допоможуть розслабитись водні процедури.

♉️Телець (21 квітня — 21 травня)

20 січня принесе відчуття стабільності, але лише там, де ви її вже вибудували. Не час ризикувати грошима або погоджуватися на сумнівні пропозиції. У роботі можливі дрібні корективи, які зекономлять Вам нерви в майбутньому. У спілкуванні краще говорити прямо, без натяків. Спокій — Ваша суперсила цього дня.

♊️Близнюки (22 травня — 21 червня)

Завтра інформації буде більше, ніж ви очікували. Не все з неї корисне, тому фільтруйте уважно. День сприятливий для навчання, коротких поїздок і переписок. Уникайте обіцянок, у виконанні яких не впевнені. Увечері можливе приємне, але несподіване повідомлення.

♋️Рак (22 червня — 22 липня)

Емоції можуть трохи заважати логіці, і це головний виклик дня. Не приймайте рішень зопалу, особливо у фінансових питаннях. Робота вимагатиме концентрації, але результат Вас порадує. У стосунках важлива чесність, навіть якщо правда не дуже зручна. Бережіть власні кордони.

♌️Лев (23 липня — 21 серпня)

Цей день не про сцену і оплески, а про реальні справи. Вас можуть перевіряти на відповідальність, і це шанс зміцнити репутацію. Уникайте конфліктів із керівництвом або колегами. День добре підходить для планування, але не для різких змін.

♍️Діва (22 серпня — 23 вересня)

Хороший день для завершення справ, які давно тягнулися. Не варто критикувати інших надто жорстко, навіть якщо ви праві. У фінансових питаннях краще діяти обережно. Спокійний темп — найкращий вибір.

♎️Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День поставить Вас перед необхідністю зробити вибір. Відкладати далі не вийде, але й поспішати не варто. У роботі можливі нові домовленості або уточнення старих умов. Особисті розмови краще вести без третіх осіб. Довіряйте фактам, а не враженням.

♏️Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

В цей день варто уникати маніпуляцій — вони швидко вийдуть боком. День сприятливий для аналітики та стратегічних рішень. Увечері варто знизити емоційний градус.

♐️Стрілець (23 листопада — 22 грудня)

Завтра захочеться руху й змін, але обставини можуть гальмувати. Не сприймайте це як поразку — це тимчасово. У роботі краще дотримуватися чітких правил. Спонтанні витрати краще відкласти. День більше про дисципліну, ніж про свободу.

♑️Козоріг (23 грудня — 20 січня)

Ви відчуєте, що контроль знову у ваших руках. Хороший день для важливих рішень і серйозних розмов. Керівництво може звернути на вас увагу. Головне — не брати на себе зайвого. Увечері дозвольте собі відпочинок без почуття провини.

♒️Водолій (21 січня — 19 лютого)

20 січня підкине нестандартні ідеї, але не всі з них варто одразу реалізовувати. День більше про обдумування, ніж про дії. У спілкуванні можливі несподівані зустрічі або розмови. Не ігноруйте дрібні сигнали — вони важливі. Інтуїція працює, але потребує перевірки.

♓️Риби (20 лютого — 20 березня)

Завтра Ви будете чутливіші до настроїв інших, ніж зазвичай. Це добре для командної роботи, але виснажливо емоційно. Намагайтеся не брати чужі проблеми на себе. День сприятливий для творчих завдань і спокійної рутини. Увечері варто побути наодинці з думками.