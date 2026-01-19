Улюблене місце молодят: що погубило ресторан "Аристократ" в Запоріжжі

Заклад був закритий через зміну власника

В Запоріжжі не так багато легендарних ресторанів, цо прикрашають центр міста. Серед них був і "Аристократ", який був закритий у 2024 році.

"Телеграф" розкаже про історію цього закладу. Ресторан радував своїх відвідувачів протягом 16 років.

Де знаходився "Аристократ"

Ресторан "Аристократ" знаходився у Вознесенівському районі Запоріжжя на перетині проспекту Маяковського та проспекту Соборного, в "тріумфальній" арці.

Істрія закладу

Бар-ресторан "Аристократ" будувався як проект, що мав прикрасити Запоріжжя. Відкриття відбулось у грудні 2008 року.

Виконаний він у давногрецькому стилі з колонадами. З одного боку колони засклені — саме там і знаходився ресторан, з іншого – є вільний прохід. Тут у теплий період літній майданчик. Перед рестораном з боку проспекту невеликий фонтан.

Ресторан "Аристократ"

Заклад займав три поверхи. Два у зовнішній частині, один – у підвалі.

Ресторан був одним із найвідоміших у Запоріжжі. Він користувався особливою популярністю у молодят для святкування весіль.

Ресторан "Аристократ"

У 2021 році першому році "Аристократ" потрапив на передовиці всіх українських ЗМІ. В приміщенні закладу сталась стрілянина — одна людина загинула, ще одна отримала численні поранення.

У 2024 році ресторан припинив роботу. В його приміщенні відкрився новий гастробар. За даними представників ресторанного бізнесу Запоріжжя, "Аристократ" орендував Артур Гатунок, власник мережі магазинів Yabloki та пляжно-розважального комплексу Pool&Beach.

Ресторан "Аристократ"

