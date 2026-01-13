Місце зустрічі усіх студентів. Як виглядало легендарне кафе "Кафедра" у Дніпрі (фото)

За часи існування цей заклад змінив три назви

У Дніпрі в радянські часи було не так багато кафе та ресторанів, але один з закладів свого часу набув великої популярності серед молоді. Йдеться про кафе "Кафедра".

Як зазначають користувачі у Facebook, це кафе за часи свого існування змінило щонайменше три назви. Заклад на бульварі Шевченка називався і кафе "Київське", і "Донецьке" після 1980, та "Кафедра".

Цікаво, що чимало людей пам'ятають саме назву "Кафедра". Відомо, що кафе знаходилось практично в центрі міста і було дуже популярним у 70-ті роки. Воно мало цікавий інтер'єр, який доповнювали величезні бочки з пивом, що стояли на вулиці.

Кафе "Київське" у Дніпрі

За словами користувачів, тут подавали не тільки каву, іноді навіть з коньяком, а й смачні тістечка — "Пеньок кавовий" тощо. Кафе "Кафедра" було дуже популярним серед студентів, які збирались тут після пар та відпочивали.

У коментарях українці діляться спогадами про кафе "Кафедра" у Дніпрі:

Ні, це ще кафе "Київське". "Донецьком" стане після 1980 року з зовсім іншим інтер'єром.

Все ж кафе "Київське", куди ми часто бігали студентами в 70-ті, а в дворі стояли бочки з пивом, куди заходив часто футболіст Віктор Серебреніков.

У студентів універа це була просто "Кафедра". І вислів "Пішли на "Кафедру" означав йти туди та пити пиво.

Пам’ятаю, коли тут вже після ремонту на початку 80-х відкрили "Донецьк". Студенти так і збирались.

