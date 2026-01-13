Місце зустрічі усіх студентів. Як виглядало легендарне кафе "Кафедра" у Дніпрі (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За часи існування цей заклад змінив три назви
У Дніпрі в радянські часи було не так багато кафе та ресторанів, але один з закладів свого часу набув великої популярності серед молоді. Йдеться про кафе "Кафедра".
Як зазначають користувачі у Facebook, це кафе за часи свого існування змінило щонайменше три назви. Заклад на бульварі Шевченка називався і кафе "Київське", і "Донецьке" після 1980, та "Кафедра".
Цікаво, що чимало людей пам'ятають саме назву "Кафедра". Відомо, що кафе знаходилось практично в центрі міста і було дуже популярним у 70-ті роки. Воно мало цікавий інтер'єр, який доповнювали величезні бочки з пивом, що стояли на вулиці.
За словами користувачів, тут подавали не тільки каву, іноді навіть з коньяком, а й смачні тістечка — "Пеньок кавовий" тощо. Кафе "Кафедра" було дуже популярним серед студентів, які збирались тут після пар та відпочивали.
У коментарях українці діляться спогадами про кафе "Кафедра" у Дніпрі:
- Ні, це ще кафе "Київське". "Донецьком" стане після 1980 року з зовсім іншим інтер'єром.
- Все ж кафе "Київське", куди ми часто бігали студентами в 70-ті, а в дворі стояли бочки з пивом, куди заходив часто футболіст Віктор Серебреніков.
- У студентів універа це була просто "Кафедра". І вислів "Пішли на "Кафедру" означав йти туди та пити пиво.
- Пам’ятаю, коли тут вже після ремонту на початку 80-х відкрили "Донецьк". Студенти так і збирались.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мала унікальна канатна дорога в Дніпрі.