Кафе в "крилі" та люльки над водою: який вигляд мала унікальна канатна дорога в Дніпрі

Над Дніпром можна було прокатитися в кабіні

Завдяки мальовничій набережній та річці в Дніпрі завжди були місця, де можна було цікаво й незвично провести час. Раніше ми розповідали про водно-лижну карусель — унікальний атракціон, який колись вважався візитною карткою місцевого відпочинку. Але не менш яскравою частиною була і канатна дорога, яка запам’яталася кільком поколінням городян.

До появи канатної дороги дістатися на Монастирський острів було завданням не з простих. До 1950-х років, коли територія почала активно розвиватися як зона відпочинку, жителів перевозили катерами. Пізніше на переправі використовували баржі, а в 1957 році з’явився вже звичний пішохідний міст. Приблизно в той самий час з’явилася ідея збудувати підвісну дорогу між парком ім. Шевченка та Монастирським островом.

Будівництво канатної дороги. Фото з архіву Едуарда Чубарова, gorod.dp.ua

Відкрили підвісну дорогу в 1968 році. Її проєкт розробив інженер Едуард Чубаров. На відміну від типових радянських "близнюків", дніпровська дорога була спроєктована з нуля і не мала аналогів в СРСР. За задумом архітектора станція мала нагадувати фантастичну крилату істоту: в одному "крилі" планували розмістити машинне відділення, в іншому — кафе.

Канатна дорога в Дніпрі. Фото: В. Рязанов, гурт «Історія у фотографії. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Посадкові перони на канатну дорогу розташовувалися на вулиці Донцова та на Монастирському острові. Там же були каси й пульт управління. У дороги був оглядовий майданчик висотою близько 16 метрів.

Оглядовий майданчик. Фото: В. Рязанов, гурт «Історія у фотографії. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Висота підвісної дороги сягала 10 метрів, довжина — 717 метрів. За 11 хвилин пасажири потрапляли з парку прямо на пляж, оминаючи довгий шлях мостом. Загалом на канатній дорозі працювало 18 кабінок. За годину нею могли пересуватися понад тисячу пасажирів.

Як зазначає opentv.media, коли "канатка" працювала, яхтам з високими щоглами доводилося вибирати момент, щоб швидко проскочити під люльками і не зачепити жодну з них.

Кабінки канатної дороги над Дніпром. Фото: dnepr.info

У 2005 році підвісну дорогу передали в оренду приватній компанії, а вже у 2007-му вона остаточно зупинилася. За роки простою обладнання прийшло в аварійний стан. Одного часу в Дніпрі порушували питання про можливість відновлення роботи канатної дороги, але експертиза показала сильну корозію металевих опор. Фактично "реконструкція" означала б будівництво нової дороги з нуля.

Кабінки та механізми канатної дороги поіржавіли. Фото opentv.media

