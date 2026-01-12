Місце зустрічі тернопільської "богеми": чим приваблювали містян ці легендарні кафе (фото)

Старше покоління тернополян до цього часу з ностальгією згадує про "Музу"

Раніше в центрі Тернополя було багато культових закладів. Там можна було зустріти представників творчої "богеми", журналістів, архітекторів та багатьої інших представників інтелігенції.

Але про кафе "Муза" та "Пінгвін" люди до цього часу згадують з теплотою. "Телеграф" розкаже про ці визначні для Тернополя місця.

Де знаходились кафе

Кафе "Муза", потім "Пінгвін", знаходились в самому центрі Тернополя. Вони функціонували між вулицями Сагайдачного та Руська.

Вулиці Руська та Петра Сагайдачного в Тернополі

З чого все починалось

Кафе "Муза", або ж "Літературно-музичне кафе", як його офіційно називали відкрили на місці колишнього ресторану "Тирасполь" – дуже популярного закладу у 1980-х роках. А до того в приміщенні функціонувала їдальня №1 загального користування, розповів відомий тернопільський журналіст Сергій Сінкевич.

За його словами, туди навідувались творчі люди, архітектори, письменники, журналісти. Щоб випити, поспілкуватися та обмінятися думками. У цьому кафе все було просто і в плані інтер’єру, і відвідувачів, адже гостями закладу були найчастіше прості тернополяни. Ціни тут були не високі, тому народ і любив це місце. Туди не ходили вечеряти, чи влаштовувати світські заходи. З персоналу – один бармен і дві офіціантки, але вони пам’ятали всіх постійних відвідувачів. Атмосфера в закладі була сімейною.

Будівля в якій було кафе "Муза". Фото te.20minut.ua

Там дозволяли курити

У "Музі" можна було курити. Тож, дим в закладі стояв хмарою.

Саме в цьому кафе, у 1992 році, зародилася ідея створити літературне об’єднання "Західний вітер", до нього увійшли відомі письменники та поети Василь Махно, Борис Щавурський, Гордій Безкоровайний, Віталій Гайда. Учасники угрупування вражали модерновими поглядами у поезії і стали справжнім прикладом поетичного покоління 90-их років.

Заклад функціонував до початку 2000-х років. Серед ймовірних причин закриття — приватизація і зміна формату.

Кафе "Пінгвін"

Своєрідну естафету від "Музи" перейняв заклад "Пінгвін" і на деякий час став прихистком для тих же поетів, журналістів, художників, тощо.

"Назва "Пінгвін" — тому що там було морозиво. У цих закладах "тусувалася" тернопільська "богема", там читали свої вірші Василь Махно та його побратими з угруповання "Західний Вітер", – розповів історик з Тернополя Володимир Окаринський.

Творчі тернополяни старшого віку і досі з ностальгією згадують ці заклади та кажуть, що заміни їм і досі не знайшли.

