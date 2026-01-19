Любимое место новобрачных: что погубило ресторан "Аристократ" в Запорожье

Заведение было закрыто из-за смены владельца

В Запорожье не так много легендарных ресторанов, которые украшают центр города. Среди них был и "Аристократ", закрытый в 2024 году.

"Телеграф" расскажет историю этого заведения. Ресторан радовал своих посетителей в течение 16 лет.

Где находился "Аристократ"

Ресторан "Аристократ" находился в Вознесеновском районе Запорожья на пересечении проспекта Маяковского и проспекта Соборного, в "триумфальной" арке.

Истрия заведения

Бар-ресторан "Аристократ" строился как проект, который должен был украсить Запорожье. Открытие прошло в декабре 2008 года.

Выполнен он в древнегреческом стиле с колоннадами. С одной стороны колонны застеклены – именно там и находился ресторан, с другой – есть свободный проход. Здесь в теплый период летняя площадка. Перед рестораном от проспекта небольшой фонтан.

Ресторан "Аристократ"

Заведение занимало три этажа. Два во внешней части, один – в подвале.

Ресторан был одним из известнейших в Запорожье. Он пользовался особой популярностью у молодоженов для празднования свадеб.

Ресторан "Аристократ"

В 2021 году в первом году "Аристократ" попал на передовицы всех украинских СМИ. В помещении заведения произошла стрельба — один человек погиб, еще один получил многочисленные ранения.

В 2024 году ресторан прекратил работу. В его помещении открылся новый гастробар. По данным представителей ресторанного бизнеса Запорожья, "Аристократ" арендовал Артур Гатунок, владелец сети магазинов Yabloki и пляжно-развлекательного комплекса Pool&Beach.

Ресторан "Аристократ"

