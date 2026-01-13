Допоможе навіть домашнім улюбленцям: ефективний спосіб зберегти тепло без електрики та опалення

Цей простий лайфхак замінить обігрівач

Коли в будинку холодно, а світла та опалення немає, тіло швидко втрачає тепло. Мерзнуть не лише люди, а й домашні тварини. Особливо кішки, маленькі собаки та літні улюбленці. У такій ситуації допомагає простий і доступний спосіб — грілка зі звичайної пляшки з гарячою водою.

"Телеграф" вирішив розповісти про те, як правильно зігріти себе і не лише за умов блекауту за допомогою підручних засобів.

У чому суть лайфхаку

Береться пластикова пляшка об’ємом 1-2 літри. У неї наливають гарячу воду, але не окріп. Найкраще — близько 60-70 градусів. Кришку щільно закручують. Після цього пляшку обов’язково загортають у тканину — рушник, шарф або щільний одяг.

Така саморобна грілка повільно віддає тепло. Зазвичай вона залишається теплою кілька годин. Цього достатньо, щоб зігрітися та пережити холодну ніч.

Як використовувати грілку для себе

Найпростіший варіант – покласти пляшку до ніг. Можна також розмістити її біля попереку або під ковдру перед сном. Якщо є можливість, використовують одразу дві пляшки. Одна – для ніг, інша – для тулуба.

Пляшка допомагає швидше зігрітися. Тіло перестає тремтіти, знижується відчуття холоду. У холодній кімнаті таке джерело тепла часто ефективніше, ніж кілька шарів одягу.

Пластикова пляшка. Фото: відкриті джерела

Як зігріти домашніх тварин

Домашні вихованці мерзнуть не менше за людей. Особливо якщо лежать на підлозі чи біля вікна. Пляшку з гарячою водою кладуть поруч із лежанкою або під неї. Між грілкою та твариною обов’язково має бути тканина.

Улюбленець повинен мати можливість відсунутись, якщо стане занадто тепло. Не можна класти тварину прямо на пляшку без ізоляції.

Кошеня під ковдрою. Фото: відкриті джерела

Що важливо враховувати

А таку імпровізовану грілку не можна наливати окропу, інакше пластик може деформуватися або протікати. Перед використанням пляшку завжди перевіряють на герметичність.

Для тварин воду у пляшці краще оновлювати частіше. Вони чутливіші до перепадів температури та швидше втрачають тепло.

Чому це дійсно працює

Звичайна пляшка з гарячою водою здатна помітно підвищити температуру під ковдрою чи на лежанці чотирилапого. Навіть кілька градусів дають відчутний ефект. У поєднанні з теплим одягом, зачиненими дверима та відсутністю протягів цей спосіб допомагає пережити відключення легше.

Іноді прості рішення виявляються найнадійнішими. Особливо, коли інших джерел тепла просто немає.

Нагадаємо, у Києві діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як в одному з районів столиці люди змушені зігріватись у наметах ДСНС.