Прості лайфхаки зігрівають при -30: українка дала поради, як зберегти тепло під час блекаутів

В Україні через російській обстріли багато будинків лишаються без світла те тепла. Але, щоб зберегти тепло та пережити холоди, існують прості лайфхаки.

Українка поділилась порадами, що допомагають їй зігрітись навіть під час гірських походів, коли температура падає до -30 градусів. Відповідне відео вона оприлюднила в одній із соцмереж.

Як зігрітись без світла та опалення у квартирі

"Вирішила поділитися порадами, як зігріватися в льодяних квартирах перед сном і вночі. Це мої топ лайфхаки, як спати і не мерзнути, навіть коли в наметі -30. Так ми гріємось на восьмитисячниках. Сподіваюсь, вони стануть вам в нагоді", — розповіла дівчина.

За її словами, першою найнеобхіднішою річчю є проста пластикова пляшка. ЇЇ необхідно наповнити гарячою водою і покласти під ковдру.

"Це персональний радіатор на всю ніч. Ви можете покласти його в ноги і тепло відразу почне церкулювати по всьому тілу", — зазначила дівчина.

Найпростіший лайфхак для зігріву - пластикова пляшка

Вона додала, що її друга порада -придбати теплу і якісну термобілизну. Це повинен бути 100% мерінос і вдягати її тільки перед сном.

"Чим більше шарів ви на себе вдягаєте, тим менше власного тепла тіло віддає під ковдрою", — пояснила жінка.

За її словами, третя порада — вдягати баф. Він повинен закривати шию та вуха.

"Це допоможе запобігти застудженню шиї та вух, адже найбільше тепла йде саме через цю область. І найголовніша порада- якщо у вас є з ким, потрібно обіянятись під ковдрою, і ви відразу відчуєте тепло. І це не про романтику, а про фізику", — наголосила дівчина.

