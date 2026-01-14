Збереже тепло не за всі гроші світу: простий лайфхак з утеплення вікон

Для збереження тепла можна застосувати будь-які засоби, що є під рукою

З приходом холодів та відключень світла українці зіштовхуються з великою проблемою втрати тепла в оселі. Найперше що можна зробити — заклеїти вікна, щоб зупинити протяги.

Зробити дім теплішим допоможе простий пакувальний або малярний скотч. Про це розповіли користувачі однієї з соцмереж.

"Не думала, що мій перший тредс буде саме про це. Третій день без світла, у квартирі дуже холодно, починає з’являтися лід. Тож вирішили утеплюватися, як можемо", — пише авторка посту.

Утеплення вікон своїми руками

За її словами, в своїй оселі вона заклеїла скотчем усі щілинки на вікнах. А зверху завісила все рушниками, щоб мінімізувати протяги.

Утеплення вікон своїми руками

Що потрібно

Оскільки вікна в будинку є основним джерелом втрати тепла, в першу чергу потрібно утеплити саме їх. Для цього не потрібен великий бюджет, адже ціна скотчу, необхідного, як ізоляційний шар, не висока. Тож знадобиться:

прозорий або малярний скотч;

ножиці або канцелярський ніж.

Як утеплити вікна

Поміряти розмір вікон та обрізати скотч. Але птрібно залишити кілька сантиметрів запасу на всякий випадок. Приклеїти скотч рівномірно по всій поверхні рами вікон. Можливо знадобиться кілька шарів для повної ізоляції.

Для кращого ефекту може знадобитись кілька шарів скотчу

Скільки коштує скотч

В Україні скотч можна легко купити в будівельних магазинах або онлайн. Його ціна залежить від щільності, та довжини рулона і не перевищує ста гривень.

Ціни скотч в Україні. Фото Скріншот

Раніше "Телеграф" розповідав, про скандинавский лайфхак для утеплення підчас суворих зим.